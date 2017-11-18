Giyilebilir Teknolojinin Lideri Belli Oldu

Uzun bir süredir hayatımızın içerisinde olan giyilebilir teknoloji ürünlerinden en çok hangi markanın kullanıldığı belli oldu. Canalys tarafından yayınlanan raporda giyilebilir teknolojinin zirvesinde yüzde 23’lük pazar payı ile Apple şirketi yer alıyor. Apple'ın hemen arkasında ise yüzde 21 ile Çin merkezli Xiaomi şirketi boy gösteriyor.

Özellikle giyilebilir teknoloji konusunda akıllı saat ile kendini geliştiren Apple, Watch serisiyle büyük beğeni toplamayı başardı. Sadece fiyatlarının yüksek olduğunu düşünen kullanıcılar, buna rağmen Apple'dan vazgeçmediğini görebiliyoruz. Ayrıca Apple'ın akıllı telefon konusundaki en büyük rakibi Samsung, giyilebilir teknolojisi konusunda pazara hakim olmayı henüz başaramamış. Listeye baktığımızda yüzde 20 ile Fitbit üçüncü, yüzde 6 ile Huawei dördüncü sırada. Beşinci sırada ise Güney Koreli Samsung şirketi bizi karşılıyor. Samsung'un pazar payı sadece yüzde 5 seviyesinde.

Canalys tarafından yapılan açıklamada, Apple Watch 3'ün pazarda büyük bir hakimiyeti olduğu belirtilirken ayrıca arz sorunları nedeniyle Apple Watch 3’ün tam potansiyeline ulaşmadığı da ifade edildi.

Henüz toplamda kaç adet Apple Watch sattığını açıklamayan Apple'ın bu sektördeki en büyük rakibi Xiaomi. Giyilebilir teknolojiye önem veren bu iki şirket arasındaki rekabeti arttırmak için ne gibi hamleler yapacak, zamanla göreceğiz.