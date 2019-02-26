Giyilebilir Telefon Nubia Alpha Gün Yüzüne Çıktı

Çin’in önemli teknoloji şirketlerinden ZTE’nin yan kuruluşlarından Nubia, giyilebilir telefon modelini paylaştı. Yakın zaman sonra gerçeğe dönüşmesi beklenen Nubia Alpha modelinin, ilk videosu bugün yayınlandı.

Giyilebilir telefon olarak adlandırılan Nubia Alpha, temelde bir akıllı telefondan öte akıllı saate benzemesiyle ön plana çıktı. 4.01 inç ekran boyutu ile diğer telefonlardan ne kadar farklı olduğunu bir kez daha gösteren Nubia Alpha’da OLED ekran tercih edildiği söylenirken, telefonun özelleştirilmiş bir Android işletim sistemi kullanacağı belirtildi. Daha çok ses komutları yoluyla çalışan bir tür arayüz kullanacak olan Alpha modelinin, çoklu dokunma desteği de vereceği bildirildi.

Üzerinde 82 derecelik geniş açı sahibi 5MP kamera bulunduran Nubia, Snapdragon Wear 2100 işlemci kullanırken, işlemciyi 1GB RAM, 8GB dahili depolama alanı ve 5000mAh batarya destekleyecek. Bluetooth, Wi-Fi, eSIM gibi ekstra özellikleri de bulunan Nubia Alpha, normal sürümünün yanı sıra 18 ayar altın kaplama bir modeliyle de piyasadaki yerini alacak.

Nisan 2019 itibarıyla satışa çıkacağı dile getirilen telefonun sadece Bluetooth kullanan sürümün 510 dolar, eSIM desteği sunan sürümünün ise 624 dolar civarında bir fiyat etiketiyle alıcı bekleyeceği aktarıldı. 18 ayar altın kaplama modeli ise 738 dolar civarında fiyata sahip olacak.