Giysileri Temiz Tutmak İçin Samsung’un Yeni Çözümü: AirDresser

Temiz ve iyi durumda kıyafetler giymek, lüks markalara çok fazla para harcamak zorunda kalmadan kendinizi şık gösterebilmenin güzel bir yoludur. Ancak kıyafetlerinizle ilgilenmek sizin için zorsa ve yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, Samsung’un bu konuda size güzel bir önerisi var.

Güney Koreli teknoloji devi, giysileri temiz ve taze tutmak üzere tasarladığı ve bir elbise dolabını andıran AirDresser adlı yeni ürününü tanıttı. Bu teknolojik dolap, Samsung’un Air Hangers ve Jet Air sistemiyle birlikte geliyor.

AirDresser’da, asılı halde duran elbiselere doğru bir hava akımı üfleniyor ve bu sayede kıyafetlerin temiz ve taze kalması sağlanıyor.

Buradaki hava akımı, elbiselerin üzerindeki tozların zayıflamasını ve uzaklaşmasını sağlayarak onları tozlanmaya karşı koruyor. Ayrıca dahili Heatpump Drying adlı bir sistem, nemli veya ıslak giysilerinizi düşük sıcaklıklarda kurutuyor. Bu sayede giysilerinizi bakterilerden dezenfekte etmeye de yardımcı oluyor. Tüm bunlar düşük sıcaklıklarda yapıldığı için, yüksek sıcaklık nedeniye elbiselerinizin zarar görmesi ve çekip küçülmesi gibi sorunlar da ortadan kalkmış oluyor.

Aslında bu tür bir sistem tanıtan ilk şirket Samsung değil. Çünkü LG de bu yılın başlarında LG Styler adında benzer bir ürün tanıtmıştı. Samsung, AirDresser’ın fiyatını henüz açıklamadı ancak pek de ucuz olmayacağını şimdiden tahmin edebiliyoruz.