Gizemli Beyin Hastalığı Ortaya Çıktı!

Gizemli beyin hastalığı gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan hastalık, dünya genelinde çok sayıda insanın endişelenmesine neden oldu. Creutzfeldt-Jakob yani deli dana hastalığına benzetilen gizemli hastalığa ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Gizemli Beyin Hastalığı Tehlike Saçıyor

Yeni tip koronavirüs salgını bitmeden yeni bir hatalık ortaya çıktı. Hürriyet'teki habere göre Kanada'nın New Brunswick eyaletinde 40'ı aşkın kişide bir beyin hastalığı tespit edildi. 43 kişide tespit edilen hastalık deli dana hastalığına benzetiliyor fakat uzmanlar, hastalığın tam olarak ismini ve sebebini henüz belirleyemedi. Yeni bir hastalıkla karşı karşıya olabileceklerini ifade eden bilim insanları hastalığın belirtilerini açıkladı.

Aktarılan bilgilere göre Kanada'da ortaya çıkan hastalığın semptomları arasında halüsinasyon, hafıza kaybı ve kas atrofisi yer alıyor. Nöroloji uzmanı Dr. Neil Cashman, konu hakkında yaptığı açıklamada, hastalığın çevresel toksinlerden dolayı olabileceğini ifade etti. Dr. Cashman, henüz kesin bir bilgi elde edemediklerini ve bu sebepten ötürü araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

İlk olarak 2015 yılında tespit edilen gizemli hastalık 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. New Brunswick Halk Sağlığı Departmanından sızdırılan bilgilere göre vaka sayıları bu yıl da artmaya devam ediyor. Bu durum, endişe seviyesini önemli ölçüde arttırdı. Bilim insanları tarafından paylaşılan bilgilere göre ortaya çıkan hastalık, Creutzfeldt-Jakob yani deli dana hastalığına oldukça benziyor.

Her yaş grubunu etkileyen hastalığa yakalananlarda davranışsal değişiklikler, bilişksel kayıplar, salya akıtma, nedensiz ağrılar ve halüsinasyon gibi oldukça endişe verici şikayetler yer aldı. Hastalığın genetik kaynaklı olmadığını söyleyen Nörolog Dr. Marrero, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hava, yiyecek ve su gibi çevresel faktörlerin neden olabileceğini açıkladı. Kanadalı yetkililer vakaların tespit edildiği bölgelerin isimlerini açıklamıyor.

Bilim insanaları tarafından hazırlanan raporda, hastalığa B-methylamino-L-alanine'nin (BMAA) neden olabileceği üzerinde duruluyor. BMAA'nın deniz ürünlerine bağlı bakteriler tarafından üretilen bir nörotoksin olduğunu belirtelim. Hastalığa sebep olan patojen ise henüz tespit edilemedi. Bu sebepten ötürü uzmanlar tarafından araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Araştırma ekibinde nörolog, hayvan bilimi, saha epidemiyolojisi, çevre sağlığı, mikrobiyoloji, toksikoloji ve viroloji olmak üzere çeşitli alanlarda uzmanlar yer alıyor.