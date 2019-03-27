Gizemli Bir Borderlands Fragmanı Yayınlandı

Yarın, oyun dünyası açısından önemli bir gün olacak. Chicago şehrinde düzenlenecek olan PAX East 2019 etkinliği başlayacak. Ay sonuna kadar devam edecek olan etkinliğe; Nintendo, Sony, Microsoft, Ubisoft, Square Enix gibi oldukça önemli isimler katılımda bulunacak. Bu isimlerin arasında, ay başından beri gizemli Twitter paylaşımları yapmakta olan Gearbox Software da yer alıyor. Borderlands 3 hariç, ne tür duyurular yapacağını tam olarak bilmediğimiz Amerikan menşeli şirket, bugün yeni bir tanıtım fragmanı yayınladı. Bu fragman, büyük ihtimalle Borderlands 3 ile ilgiliymiş gibi görünüyor.

Kendisine özgü görselliği ve hikaye sunumu ile kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Borderlands serisi, Looter Shooter türü oyunlarda kendisine önemli bir yer edinmişti. Son olarak 2014 yılında satışa sunulmuş olan Borderlands: The Pre-Sequel sonrasında yeni bir Borderlands oyunu görememiştik ama sıradaki oyun ile tanışma vakti en nihayetinde yaklaşıyor.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz Mask of Mayhem fragmanı, oldukça etkileyici bir sunuma sahip. Sir Hammerlock, Ellie, Claptrap, Brick, Mordecai, Lilith, Tiny Tina ve serinin önceki oyunlarından aşina olduğumuz daha birçoğunun göründüğü tanıtım fragmanında, üç yeni karakter de görüyoruz. Ayrıca Handsome Jack maskesinin de anlık olarak görünmesi dikkatimizden kaçmadı. Kameranın takip ettiği yolun sonunda ise videoya adını veren maske oluşuyor. Bu bir tanıtım olduğu için haliyle pek bir şey sunmuyor ama yarın TSİ 21:00 sıralarında merak edilen bütün detayları öğrenmeye başlayacağız.