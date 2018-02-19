Gizemli Bir Müşteri, 400 Milyon Dolarlık Bitcoin Aldı

2018 yılına istediği gibi başlayamayan ve 6 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, tekrardan yükselişe geçmişti. Bu yükselişi hızlandırmak isteyen bir kişi ise tam 400 milyon dolarlık Bitcoin satın aldı ve bu alandaki rekoru kırmış oldu.

Kripto para borsasındaki düşüş geçtiğimiz haftadan beri yükselişe geçmişti. Özellikle tekrardan eski değerini kazanmak isteyen Bitcoin, şu anda 11 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Tabii ki Aralık ayında 20 bin doları zorlayan Bitcoin'in o günlere tekrardan dönüp dönmeyeceği bilinmez ama adını vermeyen bir müşteri, son on gün içerisinde ağızları açık bırakacak bir alışveriş yaptı.

Bitcoin adresi ''3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64'' olan yatırımcı, bu satın alımları 9 ile 12 Şubat tarihleri arasında yaptı. Yani Bitcoin'in yükselişe geçtiği bugünlerde akıllıca oynamak ve yüklü bir para kazanmak isteyen müşteri, Bitcoin'de yaşanan artışın büyük bir payına sahip oldu.

Şu anda 96 binden daha fazla Bitcoin'i elinde bulunduran bu yatırımcı, sosyal medyanın ve şirketlerin de kıskacına girdi. Konu hakkında 360 Blockchain Başkanı Jeff Koyen "400 milyon dolarlık yatırım, Bitcoin'e adeta yakıt gibi gelecek. Bitcoin'in artışını durdurmak zor olabilir." ifadelerini kullandı. Ayrıca Koyen "Bitcoin'in değeri 6 bine gerilediğinde Wall Street mutluydu ancak şu anda geri planda kalmayı tercih ediyorlar." dedi.

Bakalım bu süreçten sonra Bitcoin'in piyasa değeri ne seviyeye gelecek, göreceğiz. Bundan dolayı adını vermeyen bu müşterinin zarar edip etmeyeceğini de merakla bekliyoruz.