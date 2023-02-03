Gizemli Çin Uydusu Tespit Edildi! ABD ve Çin Arasındaki İpler Gerildi!

Günün erken saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Çin'e ait izinsiz bir gözetleme balonunun ABD hava sahasına girdiği belirtildi. Kısa sürede iki ülke arasında gerilim oluşmasına sebep olan hadise sonrasında ABD Dışişleri Bakanı, Çin ziyaretini erteledi.

Son birkaç gündür ülke üzerinde uçan gözetleme uydusu, yapılan açıklamalara göre nükleer başlıkların ve gizli askeri araçların yer aldığı ABD'nin kuzeybatısında uçtu. Çin, yaşanan gelişmeler hakkında üzüntülerini belirterek uydunun istekleri dahilinde ABD'ye gitmediğini söyledi.

CIA Başkanı William Burns: "Çin, ABD'ye Karşı En Büyük Jeopolitik Zorluk"

Çin'in bir gözetleme aracıyla ABD hava sahasına girdiği bilgisi, CIA Başkanı William Burns'ün Georgetown Üniversitesi'nde Çin'i "ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük jeopolitik zorluk" sözleriyle değerlendirdiği sırada ortaya çıktı.

ABD'li yetkililer, uzun süre boyunca takip edilen balonu düşürmek istediklerini, ancak enkazın sivil halka zarar verebileceğini düşünerek bundan vazgeçtiklerini belirtti.

Çin yönetimi ise balonun "bilimsel ve meteorolojik" amaçlar taşıdığını, aracın rüzgar gibi tahmin edilemez hava olayları sonrasında planlanan rotasından saparak istekleri dışında ABD hava sahasına girdiğini ifade etti.

ABD yönetiminden konuyla alakalı temasların gerçekleştirildiği, balonun stratejik olarak büyük bir sorun teşkil etmediği açıklaması geldi.