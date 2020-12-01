NASA Uyardı: Bu Gece Gizemli bir Cisim Dünya'yı Teğet Geçecek

NASA'dan gelen son açıklamaya göre gizemli bir cisim Dünya'yı teğet geçecek. Uzay ajansının bir süredir gözlemlediği bu cisim, tipik asteroit şartlarını sağlamadığı için tam olarak bilinmiyor. NASA'nın son araştırmaları, daha önceki bir Ay misyonun parçası olabileceğine işaret ediyor.

Kökeni belirsiz bir nesnenin Salı günü Dünya gezegeninin önünden güvenli bir şekilde geçmesi bekleniyor, ancak heyecanlanmayın çünkü bu bir UFO değil. Gök bilimcilerin Hawaii'deki gözlem istasyonundan tespit ettiği Eylül ayından beri 2020 SO isimli bir ziyaretçi Dünya'mıza yaklaşıyor.

Gizemli bir cisim Dünya'yı teğet geçecek, tehlikeli mi?

NASA bilim adamları tarafından ilk olarak asteroit olarak tanımlanan bu cismin, daha sonrasında ise ABD'nin eski uzay araştırmalarından kalan bir uzay çöpü parçası olduğu tespit edildi. NASA yetkilileri 12 Kasım tarihli bir araştırma güncellemesinde, "Cisim muhtemelen bir asteroid değildir" diye yazdı ve şöyle devam etti: "NASA'nın Surveyor 2 uzay aracının 1966'da Ay'a gönderen roket güçlendiricisinin bir parçası olabilir."

NASA yetkilileri, 2020 SO yörüngesinin tipik bir asteroit gibi görünmediğini ve Dünya'da üretilen bir parçaya daha çok benzediğini söylüyor. NASA'nın bilgisayar modellemesi de yaklaşan bu cismin 1966 lansmanına kadar muhtemel kökeninin bulunamadığını bildiriyor.

Bilmeyenler için Surveyor 2 Ay görevi kalkıştan kısa bir süre sonra rotasından sapmıştı. Uzay aracının kontrolü roketlerinden biri tutuşmadığı için yörüngeden çıkmış ve 23 Eylül 1966'da Kopernik kraterinin yakınlarındaki Ay'a çarpmıştı. Ayrıca NASA'ya göre tutuşmayan Centaur üst kademe roketi Ay'ı geçerek Güneş'in bilinmeyen bir yörüngesinde kayboldu.

NASA'nın Jet Laboratuvarı'na göre 2020 SO olduğuna inanılan bu cismin 5 ila 10 metre genişliğinde olduğu düşünülüyor. NASA aynı zamanda 2020 SO'nun Mart 2021'e kadar Dünya yörüngesinde kalacağını daha sonrasında ise gezegenimizi teğet geçerek ilerlemesini beklediklerini söyledi.

Araştırmacılar keşfedilen bu cismin daha önce de Dünya'nın yörüngesinden geçmiş olabileceğini düşünüyor. Eğer daha önce geçmediyse de bu gece (2 Aralık Salı) Dünya'ya yaklaşacak, ancak tehlikeli bir durum oluşmayacağını tekrardan hatırlatalım.