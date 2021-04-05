Gizemli Hastalık Nedeniyle Ayılar Ev Köpeği Gibi Oldu (Video)

Ayılar ev köpeği gibi oldu. Yanlış okumadınız ev köpeği gibi. Amerika'da gizemli bir nörolojik hastalık nedeniyle ayıların evcil köpekler gibi davranmaya başladığı bilgisi geldi.

Ayılar Ev Köpeği Gibi Davranmaya Başladı

Gizemli nörolojik hastalığın sadece Küçük Amerikan kara ayılarında görüldüğü ve bu durumun anormal davranış olarak nitelendirildiği aktarılıyor. Independent'in aktardığı habere göre, ayılar beyin iltihabından mustarip.

Hastalığa virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler yol açabilmekte. Ancak veterinerler ayılardaki beyin iltihabına neyin sebebiyet verdiği konusunda henüz emin değil.

Hastalığa sahip ayıları kurtaran ekipte bulunan Ann Bryant açıklamasında "Enfekte ayılar insanlara barışçıl ve arkadaş canlısı şekilde yaklaştığı için dikkatimizi çekiyor. Davranışları bir ayıya değil köpeğe benziyor. Kurtardığım ilk ayıya Mart 2018'de beyin iltihabı teşhisi kondu. Hayvan bir okula gidip çocukların olduğu bir sınıfa girmiş ve arkadaş canlısı bir köpek gibi davranmıştı" cümlelerine yer verdi.

Hemen aşağıdaki videodan ayıların davranışlarına bakabilirsiniz. Hastalığa yakalanan ayılarda kafanın eğilmesi, uyuşuk hareketler, titremeler, nöbet geçirme, daire çizerek yürüme, zayıf olma ve insanlara karşı korkusuzluk gibi semptomlar bulunmakta.

Sizler video ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden ayıların evcil köpek gibi davranması ile ilgili görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Nesli Tükenmekte Olan Hayvan Klonlandı

Öte yandan yine ABD'de nesli tükenen hayvan klonlandı. Bilim adamları, 30 yıl önce ölen bir hayvanın genlerinden kopyalanan siyah ayaklı gelinciğin neslinin tükenmekte olmasına dikkat çekiyor.

Bilim adamları, ABD'de nesli tükenmekte olan bir türün ilk defa başarıyla klonlandığını duyurdu. Siyah ayaklı dağ gelinciği, 30 yıldan fazla bir süre önce ölen hayvanın genlerinden kopyalandı. Siyah ayaklı bir gelinciği klonlamayı başaran bilim adamları, hayvanın 10 Aralık'ta doğduğu ve Elizabeth Ann ismi verildiğini kaydetti.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi siyah ayaklı yaban gelinciği kurtarma koordinatörü Pete Gober, "Siyah ayaklı bir dağ gelinciğinin sevimli olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ancak ertesi gün parmağınızı çekmeye çalıştığını görüyorsunuz" dedi.

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