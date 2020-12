ABD'deki Gizemli Monolit Artık Dünyanın Her Yerinde

Geçtiğmiz birkaç hafta boyunca Amerika Birleşik Devletleri, Romanya ve İngiltere'de gözlemlenen gizemli monolit dünyanın her yerinde ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medyaya yüklenen fotoğraflara göre Hollanda'da ve Kolombiya'da da birer monolit keşfedildi.

RTL News'te yer alan habere göre bir grup yürüyüşçü, Hollanda'nın Frizya bölgesindeki bir köyde monolit keşfetti. Köydeki doğal koruma alanında gözlemlenen dev metal blok, yürüyüşçüler tarafından merak edildi. Ayrıca benzer bir monolit geçtiğimiz Pazar günü Kolombiya'da da gözlemlenmişti.

Dünyanın her yerinde görülen gizemli monolitin sırrı ne?

Ağaçlarla çevrili küçük bir su havuzunun yanında görülen monolit kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. Hollanda ormanları ve ulusal rezervlerin yönetimi örgütü Staatsbosbeheer ise metal bloğun nereden geldiğine dair hiçbir fikirleri olmadığını ancak inceleneceğini söyledi. Ayrıca bazı kullanıcılar yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte kuzey Hollanda'daki köy için yerel bir gelenek olabileceğini düşünüyor.

Dev monoliti gören yürüyüşçülerden Thijs de Jong verdiği demeçte, "Büyük parlak metal bir şeydi. Ona doğru yürüdüm, ama monolitin etrafında görülecek hiçbir şey yoktu. Sanki yukarıdan yerleştirilmiş gibiydi. Onu oraya yerleştirmek kesinlikle iki veya daha fazla kişinin gücünü gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Observemos el #MonolitoenColombia, antes que lo grafiteen o se llene de conspiranoicos... pic.twitter.com/MNDQ0Wo6m9 — james guapacho (@guapacho) December 5, 2020

Ayrıca belirtmekte fayda var; diğer monolitler gibi, bu da tespit edildikten bir gün sonra ortadan kayboldu. Frizya bölgesindeki köye insan gruplarının dikkati çekildikten sonra monolitin ortadan kaybolduğu bildirildi. Bu, Pazartesi günü köye giden turistlerin hayal kırıklığına uğradıkları anlamına geliyor.

Güney Amerika'da ise başka bir monolit bulundu, ancak altın renkli olmasıyla daha fazla dikkat çekiyor. Sosyal medyadaki fotoğraf ve videolar, Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan birkaç kilometre uzaklıktaki Chia bölgesinde altın renkli bir monolitin olduğunu gösteriyor.

Şimdiye kadar bu gizemli yapılara kimse sahip çıkmazken, New Mexico merkezli 'The Most Famous Artist' adlı sanatçı grubu, monolitlerin arkasında olduklarını söyledi. Ayrıca web sitelerinde metal sütunları sattıklarını, ancak sütunların her birini 45.000 dolardan fiyatlandırdıklarını açıkladılar.