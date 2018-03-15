Gizli Bilgiler ‘Milli Şifreleme Cihazı’ ile Korunacak

Son yıllarda artan siber saldırılar, özellikle devletler için hassas bilgiler açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Türk bilim insanları, söz konusu tehditleri bertaraf etmek amacıyla kuantum temelli bir ‘milli şifreleme cihazı’ geliştirmek üzere ilk adımı attı.

Siber güvenlik pazarının yüzde 97'sinin yabancıların elinde olmasının ulusal güvenlik açısından sakıncalı olduğunu düşünen Türkiye, son dönemdeki yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Milli ve Yerli Teknolojiler Kullanılmalı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), bilgi güvenliği için kullanılan teknolojilerin milli ve yerli olması gerektiğinden hareketle, Kırılması mümkün olmayan şifreleme yöntemleri üzerine çalışma başlattı.

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı’na konuşan İYTE Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Ateş, bilgi güvenliği için kullanacağımız teknolojiyi hiçbir ülkeden güvenerek satın alamayacağımızı söyleyerek, "Kuantum bilgisayar teknolojisinin kullanılabilir hale gelmesi klasik anlamda bildiğimiz şifreleme ve anahtar üretim metodları üzerinde yıkıcı bir etki yaparak bu sistemlerin tamamıyla değişmesini gerektirecektir. Bu anlamda bilgi güvenliği için kullanılan teknolojilerin milli ve yerli unsurlarla üretilmesi ulusal güvenlik için zorunlu hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Tek Foton Seviyesinde Işık Kullanıldı

Şifreleme için kullanılan anahtar dağıtım metodlarına alternatif olarak tek foton seviyesinde ışık kullandıklarını belirten Ateş, şunları söyledi:

"Her bir ışık parçacığının polarizasyonunu tamamen rastgele bir şekilde değiştirebilmek için yine tek foton mertebesinde ışık kullanılarak geliştirilecek olan bir kuantum rastsal sayı üreteci kullanılacaktır. Özel bir ölçüm metoduyla bu aktarılmış fotonlar üzerinde bir anahtarı da oluşturup iki kullanıcı arasında dağıtmış olacağız. Laboratuvarımızda yaptığımız çalışma böyle bir kuantum anahtar dağıtım sistemi için gerekli olan verimli ışık kaynaklarının geliştirilmesi ve bir cihaza entegre edilerek güvenlik için gerekli olan anahtarların üretilmesini içeriyor"

Doç. Dr. Ateş, kuantum anahtar dağıtımı için gerekli ışık kaynağını laboratuvarda üretmeyi başardıklarını söyledi. Bu sayede anahtarların başkası tarafından tahmin edilebilmesi ya da ele geçirilerek kullanılmasının imkansız hale geldiğinin altına çizen Ateş, “Ayrıca üçüncü kişinin araya girmesini tespit etmemizi sağlayan bir teknoloji. Böylece gerektiğinde iletişim kesilebiliyor” dedi.