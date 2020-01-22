Gizli Laboratuvarın Hedefinde iPhone Şifreleri Var

Manhattan'ın SoHo bölgesinde, Apple Store'un birkaç metre uzağında 10 milyon dolar bütçe ile kurulan gizli bir laboratuvarın hedefi ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre New York Başsavıcısının gözetiminde kurulan laboratuvarda çalışan teknikerlerin tek amacı iPhone şifrelerini kırabilmek.

New York İlçesi Bölge Savcısı Cyrus Vance Jr. gözetiminde kurulduğu dile getirilen laboratuvar, E’Dena Hines gibi isimlerin telefonları üzerinde çalışıyor. Ünlü aktör Morgan Freeman'ın torunu E’Dena Hines, 2015 yılında New York'ta yaşadığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Gizli laboratuvarda çalışan teknikerler, Hines'ın telefonunda buldukları bir videoyu dava dosyasına eklemişlerdi. Dava dosyasına eklenen videodan sonra Hines'ın erkek arkadaşı hüküm giymişti.

Olaydan sonra Apple şifreleme teknikleri konusunda ilerleme kaydederken, ABD devlet kurumları ve Apple arasında amansız bir mücadele başlamıştı. Apple, kırılması bir hayli güç telefon şifrelerinin nasıl bertaraf edileceğini devlet kurumlarına söylemezken, devlet kurumları da ısrarla şifreleri kırmak istiyordu.

Tartışmalar ABD'ye askeri eğitim için gelen Suudi teğmenin, eğitim gördüğü askeri üs içerisinde silahlı saldırı düzenlemesinden sonra iyice alevlenmişti. Suudi teğmenin kullandığı iki iPhone'dan birinin şifresi FBI tarafından kırılamamış ve Apple da şifrenin kırılması için yardımcı olmamıştı.

Israrla şifreyi vermeyen Apple hakkında ABD Başkanı Donald Trump da ağır açıklamalarda bulunmuştu. Apple'ın özellikle ağır suçlar işleyenlerin telefonlarının şifrelerini kırmakla yükümlü olduğunu dile getirmişti.

Siber laboratuvar

ABD Bölge Savcılığı binasının içerisinde, özel bir alana kurulan ve ABD'nin bu türdeki ilk laboratuvarı olan alana, geçtiğimiz günlerde ilk defa bir muhabir girdi. Sinyal engelleyici duvarlarla kaplı laboravutara giren muhabirin karşılaştığı ilk manzara ise duvara asılı onlarca iPad olmuştu. Fast Company isimli yayın kuruluşunun muhabiri, laboratuvarın oldukça büyük olduğunu aktarmıştı.

Burada çalışan teknikerler her zaman şifreleri kırmayı başaramasalar da E'Dena olayında olduğunu gibi başarılı olduklarında önemli katkılar yapabiliyorlardı. Yaklaşık 10 milyon dolar bütçe ile çalışmaya devam eden laboratuvarın, bugüne kadar neler başardığı ise hala gizli kalmaya devam ediyor.