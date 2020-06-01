Gizli Taşıyıcılar Salgının Kaderi için Tehlike Saçıyor

Son zamanlarda ana gündem haline gelen yeni tip koronavirüs ile ilgili bilmediğimiz pek çok şey var. Buna karşın zaman ilerledikçe yapılan araştırmalar merak edilen bazı detayları ortaya koyuyor. Bu noktada bilim insanlarını endişe eden gizli taşıyıcılar salgının kaderinde kritik bir role sahip olabilirler. İşte merak edilen detaylar!

Gizli Taşıyıcılar Kimlerdir ve Bu Ne Anlama Geliyor?

Eğer Covid-19 ile enfekte olursanız genellikle hafif semptomlar gösterirsiniz. Bunların arasında yüksek ateş, baş ağrısı ve öksürük yer alıyor. Bazı kişilerde yan faktörlere bağlı olarak durum daha kötü bir hal alabilirken, yapılan araştırmalar bazı kişilerin süreci asemptomatik, yani belirti göstermeden, geçirdiğini işaret ediyor. Bu kişiler, gizli taşıyıcılar olarak adlandırılıyor.

Temelde hastalıkla enfekte olmalarına karşın hiçbir belirti göstermiyorlar ve bu süreçte temas ettikleri her noktada virüsü yayabilme riskine sahipler.

Tabii mevcut durumda elimizdeki veriler hastaların ne kadarlık oranının süreci asemptomatik geçirdiği yönünde detayları bizlere sunmuyor. Buna karşın ön tahminler, virüsle enfekte olan her yüz kişiden otuzunun gizli taşıyıcı olduğunu işaret ediyor. Yine de bunların doğrulanabilmesi adına oldukça geniş kapsamlı birtakım araştırmaların yapılması gerekiyor.

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