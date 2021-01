CIA’in Gizli UFO Belgeleri Yayımlandı!

Gizli UFO belgeleri yayımlandı. Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan CIA’in (Merkezi İstihbarat Teşkilatı) tanımlanamayan uçan nesnelere ilişkin belgeleri şu anda indirilebilir durumda. Paylaşılan arşivde milyonlarca belge bulunuyor. Yayımlanan UFO belgeleri ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın UFO yani tanımlanamayan uçan nesnelere ilişkin milyonlarca belgesinin yer aldığı arşivi yayımladı. Bilgi özgürlüğü aktivisti John Greenewald'ın The Black Vault isimli web sitesinde yayımlanan 2.2 milyondan fazla belge şu anda indirilebilir durumda. Belgeler, “.tif” dosya uzantısına sahip. Bu durum, belgelerde arama yapmayı önemli ölçüde zorlaştırıyor. Bununla birlikte bir olayı bulabilmek için belgeler içerisinde uzun süre arama yapmanız gerekiyor.

İndirilmeye sunulan milyonlarca belge, Greenewald’un CIA’ya yönelttiği on bini aşkın talebin ve bu zamana kadar binlerce sayfayı taraması sonucunda hazırlandı. Merkezi İstihbarat Teşkilatı, “Tanımlanamayan Hava Olayları” (UAP) adı altında bu zamana kadar oluşturulmuş arşivin tamamının yer aldığını söyledi.

Greenewald ise istihbarat teşkilatının bu sözünü kanıtlamak için herhangi bir seçeneğin olmadığını belirtti. The Black Vault web sitesinde CIA tarafından daha önce yayımlanmış kayıtların yer aldığı bir CD hazırlandığı belirtildi. Aktarılan bilgilere göre Greenewald, geçtiğimiz yıl eksiksiz bir arşive sahip olabilmek için söz konusu içeriği edindi.

Web sitede, CIA Bilim ve Teknoloji müdür yardımcısının ofisine elle taşınan bir nesne ile ilgili bir belge de bulunuyor. Greenwald, The Black Vault isimli Twitter hesabı üzerinden söz konusu belgeyi paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: "Onu bizzat incelemek istedi ve sonra incelemeye devam etmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Bu tavsiye gizli tutuldu.”

ABD’de yer alan istihbarat teşkilatı CIA’ya gönderdiği taleplere ilişkin açıklama yapan Greenewald, kurumun yardımcı olmaktan çok uzak bir davranış sergilediğini ifade etti. Greenewald, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "CIA, kayıtlarını makul bir şekilde kullanmayı inanılmaz derecede zorlaştırdı. Belgeleri, hiç güncel olmayan '.tif' formatında sundular ve bu format insanların belgelerin içinde arama yapmalarını ve araştırmalarını çok zorlaştırıyor" şeklinde konuştu.

1/ In this CIA #UFO document, the Assistant Deputy Director for Science & Technology (A/DDS&T) was shown SOMETHING related to a UFO that was hand carried to him. He decided he would personally look into it, and after, he gave advice on moving forward. That advice is classified. pic.twitter.com/PyVEr3zCny