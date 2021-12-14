59 TL Değerindeki Gizlilik Oyunu Ücretsiz Oldu
Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahi olan gizlilik oyunu ücretsiz oldu. Peki, bedava olarak sunulan oyunu almak için hangi işlemleri yapmak gerekiyor?
Normalde 59 TL fiyat etiketine sahip olan gizlilik oyunu ücretsiz hale geldi. Popüler video oyununa herhangi bir ücret ödemeden sahip olmak için kısıtlı süreniz var. Bu sebepten ötürü elinizi çabuk tutmalısınız.
Shadow Tactics İsimli Gizlilik Oyunu Ücretsiz Nasıl İndirilir?
- İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden GOG.com web sitesini açın ve daha sonra üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.
- Hesabınıza giriş yaptıktan sonra üst kısımda yer alan arama butonu üzerinden "Shadow Tactics: Blades of the Shogun" yazın ve oyunun sayfasını açın.
- Açılan sayfa üzerinden "Go to giveaway" butonuna tıklayın.
Epic Games 15 Adet Ücretsiz Oyun Verecek: İlk Oyun Belli Oldu!
Epic Games, 15 gün boyunca 15 adet ücretsiz oyun dağıtacak. Popüler video oyunu şirketinin bedava olarak sunacağı oyunlardan bir tanesi belli oldu.
Shadow Tactics: Blades of the Shogun, GOG isimli dijital oyun mağazasında ücretsiz oldu. Başarılı video oyunu için başlatılan kampanya 15 Aralık tarihinde sona erecek. Oyunu belirtilen süre zarfına kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Yayıncılığını Daedalic Entertainment isimli şirketin üstlendiği Shadow Tactics: Blades of the Shogun'ı kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirdikten sonra GOG Galaxy isimli istemci üzerinden oynayabilirsiniz.
Gizlilik ve strateji ögelerine sahip olan Shadow Tactics: Blades of the Shogun, 6 Aralık 2016 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Mimimi Games tarafından geliştirilen yapım, oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Oyunun tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.
Shadow Tactics Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista (64 bit)
- İşlemci: Intel i3 2.5GHz ya da AMD Quad-Core 2.5GHz
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GT640 veya AMD Radeon HD7750
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama Alanı: 13 GB kullanılabilir alan
Sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için Nvidia GT640 veya AMD Radeon HD7750 ekran kartına sahip olmak gerekiyor. İşlemci tarafında ise Intel i3 2.5GHz ya da AMD Quad-Core 2.5GHz isteniyor. Ram'in en az 4 GB olması gerekiyor. Oyunu kurabilmeniz için 13 GB kullanılabilir alana ihtiyacınız olacak.
Shadow Tactics Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel i3 3.5GHz veya AMD Quad-Core 3.9GHz
- RAM: 6 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 570 ya da AMD Radeon HD 6950
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama alanı: 13 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Intel i3 3.5GHz veya AMD Quad-Core 3.9GHz işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında Nvidia GTX 570 ya da AMD Radeon HD 6950 isteniyor.
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