59 TL Değerindeki Gizlilik Oyunu Ücretsiz Oldu

Normalde 59 TL fiyat etiketine sahip olan gizlilik oyunu ücretsiz hale geldi. Popüler video oyununa herhangi bir ücret ödemeden sahip olmak için kısıtlı süreniz var. Bu sebepten ötürü elinizi çabuk tutmalısınız.

Shadow Tactics İsimli Gizlilik Oyunu Ücretsiz Nasıl İndirilir?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden GOG.com web sitesini açın ve daha sonra üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra üst kısımda yer alan arama butonu üzerinden "Shadow Tactics: Blades of the Shogun" yazın ve oyunun sayfasını açın.

Açılan sayfa üzerinden "Go to giveaway" butonuna tıklayın.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun, GOG isimli dijital oyun mağazasında ücretsiz oldu. Başarılı video oyunu için başlatılan kampanya 15 Aralık tarihinde sona erecek. Oyunu belirtilen süre zarfına kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Yayıncılığını Daedalic Entertainment isimli şirketin üstlendiği Shadow Tactics: Blades of the Shogun'ı kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirdikten sonra GOG Galaxy isimli istemci üzerinden oynayabilirsiniz.

Gizlilik ve strateji ögelerine sahip olan Shadow Tactics: Blades of the Shogun, 6 Aralık 2016 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Mimimi Games tarafından geliştirilen yapım, oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Oyunun tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Shadow Tactics Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista (64 bit)

İşlemci: Intel i3 2.5GHz ya da AMD Quad-Core 2.5GHz

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: Nvidia GT640 veya AMD Radeon HD7750

DirectX: Sürüm 10

Depolama Alanı: 13 GB kullanılabilir alan

Sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için Nvidia GT640 veya AMD Radeon HD7750 ekran kartına sahip olmak gerekiyor. İşlemci tarafında ise Intel i3 2.5GHz ya da AMD Quad-Core 2.5GHz isteniyor. Ram'in en az 4 GB olması gerekiyor. Oyunu kurabilmeniz için 13 GB kullanılabilir alana ihtiyacınız olacak.

Shadow Tactics Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel i3 3.5GHz veya AMD Quad-Core 3.9GHz

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTX 570 ya da AMD Radeon HD 6950

DirectX: Sürüm 11

Depolama alanı: 13 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Intel i3 3.5GHz veya AMD Quad-Core 3.9GHz işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında Nvidia GTX 570 ya da AMD Radeon HD 6950 isteniyor.