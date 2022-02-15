Glance, Akıllı Telefonların Kilit Ekranında İnternet Deneyimi Sunmayı Hedefliyor

Glance, önde gelen yapay zeka destekli bir kilit ekranı platformu olarak dikkat çekiyor. Asya’daki pazarlarda 400 milyondan fazla cihazda kullanılan Glance, şimdi de akıllı telefonlarda kullanıcıların kilit ekranından internete girebilmelerine olanak sağlıyor. Şirket, bu yapay zeka geliştirmesiyle D serisi finansman turunda Jio Platforms Limited’den 200 milyon dolarlık yatırım almayı başardı.

Kilit Ekranı Üzerinden İnternette Dolaşmanıza İmkan Tanıyor!

Glance, 2019 yılında Naveen Tewari, Abhay Singhal, Piyush Shah ve Mohit Saxena tarafından Singapur’da kuruldu. Glance’nin sahip olduğu kilit ekranı platformu, bugün bile Asya’da 400 milyondan fazla cihazda kullanılıyor. Glance, kilit ekranını açmadan kullanıcılara internette gezinme imkanı sunuyor. Diğer yandan kullanıcıların bu uygulamayı ek olarak telefonlarına indirmelerine de gerek kalmıyor çünkü Glance, akıllı telefonlara gömülü olarak geliyor.

Jio tarafından yapılan yatırım, Glance’in ABD, Brezilya, Meksika ve Rusya gibi Asya bölgesinin dışında kalan birkaç önemli uluslararası pazarda piyasaya sürülmesini hızlandırmayı amaçlıyor. Akıllı telefonların kilit ekranlarında dünyanın en büyük canlı içerik ve ticaret ekosistemini oluşturmayı planlayan şirket, toplanan fonları küresel olarak genişlemek için kullanacağını açıkladı.

Jio, son 5 yıldır Hindistan’daki dijital hizmetler ekosistemine öncülük ediyor ve teknoloji dijital alanda inovasyonu, girişimi ve çözümleri desteklemeyi hedefliyor. Jio platformuna ek olarak Glance, teknoloji devi Google ve Silikon Vadisi merkezli girişim fonu Mithril Capital tarafından da destekleniyor.

Söz konusu yatırıma ek olarak Glance, Reliance Retail ile Glance kilit ekranlarının JioPhone Next akıllı telefonlarına entegre edilmesini sağlayan bir iş ortaklığı anlaşmasına vardı. Anlaşmanın ayrıca Glance, Reliance Retail ve Jio arasında cihazların ticaret, içerik ve oyun ekosistemi genelinde daha fazla stratejik işbirliklerine yol açacağı tahmin ediliyor.