Global Fintech Şirketi PayU, iyzico'yu Satın Aldı!

Türkiye’de ödeme sistemi pazarında öne çıkan isimlerden iyzico, PayU tarafından satın alındı. Detaylar haberimizde.

2013 yılında farklı alanlarda hizmet veren çeşitli büyüklüklerdeki e-ticaret sitelerine kolay ve güvenli ödeme yönetim platformu sunma amacıyla Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın tarafından İstanbul’da kurulan, Türkiye’nin önemli girişimlerinden aynı zamanda dünyanın en iyi teknoloji dergilerinden biri olan Wired UK tarafından İstanbul’un en iyi 10 girişiminden biri seçilen iyzico, PayU tarafından satın alındı. Sanal POS çözümlerinde Türkiye’nin en büyük ödeme kuruluşu olarak geçen PayU, iyzico’yu tam 165 milyon dolara satın aldı. Bu satın alımla birlikte Türkiye, PayU’nun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde -Polonya’dan sonra- en büyük pazarı haline gelirken, iyzico’nun da Türkiye pazarındaki gücünü arttı.

PayU GPO CEO’su Mario Shiliashki, bu satın alımla PayU’nun yerel piyasalardaki konumunun sağlamlaşacağını ve faaliyet gösterdikleri hızlı büyüyen tüm pazarlarda bir numaralı ödeme sağlayıcısı olacaklarını düşünüyor. iyzico ile güçlerini birleştirerek Dünyanın bir numaralı fintech girişimi olma yolunda ilerleyecek olan PayU’nun Türkiye operasyonlarını iyzico ekibi devralacak. Kurucu ortaklar Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın şirket yönetimindeki görevlerine devam edecek.

iyzico’nun kurucu ortağı ve CEO’su Özbuğutu’nun satın alıma ilişkin açıklaması: “Bugün, iyzico için yeni bir dönemin başlangıcı. 2013 yılında ortağım Tahsin’le iyzico’yu Türkiye’nin her yerindeki KOBİ’lerin online ödeme almasını mümkün kılmak hedefiyle kurduk. Bugün geriye dönüp baktığımda değişmeyen tek şey, hizmet verdiğimiz global markalardan Gaziantep’te evinde ürettiği el işi ürünleri yurtdışında satan bireysel iyzico kullanıcısına kadar herkesin ödeme almasını sağlayacak çözümler geliştirmek için her gün çalışıyor olmamız. 3 kişi başladığımız bu hayal 150 kişilik bir ekibe, milyarlarca liralık işlem hacmine sahip, ülkemizin e-ihracat menzilini 1,5 katına çıkaran Türkiye’nin en başarılı teknoloji şirketlerinden birine dönüştü. iyzico olarak hedefimiz Türkiye’de ve bulunduğumuz bölgede finansal hizmetleri herkes için daha ulaşılabilir kılmak ve bu sayede Türkiye’nin en büyük 5 finans şirketi arasına girmek. PayU ile güçlerimizi birleştirerek bugün, bu yolda en önemli adımı atıyoruz.”