Global Game Jam Ege 2018, 26 - 28 Ocak'ta Oyun Geliştiricileri Ağırlayacak

Dünya oyun sektörünün önemli etkinliklerinden Global Game Jam: Ege (GGJ), 2018’de de İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde düzenlenecek. 2013’ten bu yana Global Game Jam: Ege adıyla düzenlenen etkinlikte her zaman olduğu gibi 48 saat içerisinde yoğun tempoda geliştirdikleri bilgisayar oyunlarını jürinin beğenisine sunacak.

Global Game Jam Ege:

Her sene Ocak ayının sonlarına doğru dünyanın dört bir yanından yoğun katılımla gerçekleştirilen Global Game Jam etkinliğinde öğrenciler, akademisyen, amatör ve profesyonel oyun geliştiriciler, 48 saat içinde oyun geliştirmenin mümkün olabileceğini gösteriyor. Şimdiye kadar 3000’in üzerinde bilgisayar oyununun geliştirildiği etkinlik, Türkiye’de 2012’den bu yana İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde bağımsız bir organizasyon ekibi tarafından düzenleniyor. 2013 yılında ve sonrasında Global Game Jam: Ege adıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcıların oyun geliştirme sürecinde problem yaşaması durumunda sektörde profesyonel olarak çalışan ve üniversitelerde akademisyen olarak eğitim veren kişilerden oluşan bir ekip, etkinlik alanında 48 saat boyunca yarışmacılarla birlikte yer alarak yol göstericilik yapıyor. Katılımcılara etkinlik öncesinde 2 saatlik oyun geliştirme eğitimi de veriliyor.

GGJ Ege 2018:

Oyun sektörünün gelişmesine katkıda bulunan önemli etkinliklerden Global Game Jam Ege 2018, Oyun Geliştirme Takımı tarafından 26 - 28 Ocak 2018’de İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde düzenlenecek. Bu yıl 25 ekip üyesi ile organizasyona hazırlanan ekip, etkinliğe 110 katılımcı kabul etmeyi planlıyor. 26 Ocak 2018 Cuma günü saat 13:00’de Workshop çalışması / eğitimi ile başlaması planlanan etkinlik, 28 Ocak 2018 Pazar günü 15:00’de oyunların GGJ sayfasına yüklenmeye başlanmasının ardından yapılacak sunumlarla devam edecek ve kapanış konuşmasıyla sonlandırılacak.

Geleceğin oyun sektörünün kurucularını ve geliştiricilerini İzmir’de buluşturacak GGJ Ege 2018 etkinliğinde her zaman olduğu gibi Tamindir olarak yerimizi alıp etkinlikte yaşananları sizlere aktaracağız.

Global Game Jam Nedir?

Global Game Jam (GGJ), her yıl dünya çapında eşzamanlı gerçekleştirilen popüler bir kısa zamanlı bilgisayar oyunu geliştirme etkinliğidir. Her yıl Ocak ayının sonuna yakın bir hafta sonunda dünyanın dört bir yanından yoğun katılımla gerçekleştirilen bu etkinliğin içeriği, 48 saat içinde katılımcıların takımlar halinde bilgisayar oyunları geliştirmesi ve bu oyunların jüriler tarafından sıralanması şeklinde özetlenebilir. Kurulan GGJ etkinlik alanlarından etkinliğe katılan öğrenci, akademisyen, amatör ve profesyonel oyun geliştiriciler, 48 saat boyunca çok az uyuyarak farklı disiplinlerden gelen oyun geliştiricilerle oluşturdukları takımlar ile bilgisayar oyunlarıgeliştirmektedirler. Geliştirilen bu oyunlar, önce etkinlik alanlarındaki jüriler tarafından değerlendirilip sıralanmakta, burada seçilen en iyi oyunlar da dünya çapında sıralamaya alınmaktadır.

2009 yılında Uluslararası Oyun Geliştiricileri Derneği (IGDA) tarafından başlatılan GGJ, 2015 yılında 78 ülkede 518 şehir 16.705’in üzerinde katılımcı ile gerçekleşmiş ve etkinlik esnasında 3.248 bilgisayar oyunu üretilmiştir. Bu denli popüler bir oyun geliştirme etkinliği olan GGJ, oyun sektörüne son derece olumlu katkılar sağlamaktadır. Etkinliğe katılan oyun geliştiriciler ve oyun severler için sektördeki diğer insanlarla tanışma ve profesyonel bağlantılar kurma imkanı doğmaktadır. Etkinliğe katılan ve destek veren çeşitli kurumlar ve yatırımcılar ise profesyonel ve amatör oyun geliştiriciler ile etkileşime geçme imkanı bulmaktadırlar. Bu sayede oyun sektöründeki kurumlar, oyun sektörüne girmeyi hedefleyen kurumlar ve oyun sektörü ile yakın temas halinde olmayı hedefleyen kurumlar çok değerli bağlantılar kurabilme ve bu sektörde bir görünürlük elde etme imkanı bulabilmektedir. Dolayısıyla bu etkinlik, bilgisayar oyunları sektörünün gelişimine son derece olumlu katkılar sağlamaktadır.

GGJ hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.