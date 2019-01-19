Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bugün bir dizi açıklamalarda bulundu. Gülle yaptığı açıklamalarda, gençlerden yeni girişimcilere ve KOBİ'lere kadar ihracatta ilk adım seferberliğini bir İhracat Oyun Yazılımı ile hem öğretici hem de eğlendirici bir formata dönüştürdüklerini açıkladı.

İsmail Gülle, "Bugünün ve yarının potansiyel ihracatçılarına sahaya inmeden karşılaşabilecekleri konular hakkında bilgi aktarmayı amaçlıyoruz." diyerek başladı ve "Bu sayede, bugün ve yarının potansiyel ihracatçılarına, sahaya inmeden karşılaşabilecekleri konular hakkında farklı bir formatta bilgi de aktarmış olacağız. Global oyun pazarı 140 milyar dolara yaklaştı. Oyun satışı, konsolu, filmi, lisansı, hediyelik eşyaları derken, ortaya çıkan ürün sadece bir oyun olmanın çok ötesine geçti, başlı başına ticari bir ekosistem" dedi.

Gülle açıklamasının devamında, "Biz oyun satışları ile başlayan yurt dışı pazarlama faaliyetlerimizi, farklı kanallardan zenginleştirmek, en büyük hedeflerimiz arasında olmalı. Bu sayede hizmet ihracatımız, farklı hizmet kategorilerini ve mal ihracatımızı da olumlu etkilemeli." ifadelerini kullandı.

Hizmet sektörünün dünyada öne çıkan önemli bir ihracat kalemi olduğunu ve verilere göre 2017 yılındaki mal ticaretinin 17 trilyon dolara ulaştığını söyleyen Gülle, " Bu rakam 10 yıl öncesine kıyasla sadece yüzde 10 daha fazla. Bir başka ifadeyle küresel mal ticareti son yıllarda 15-18 trilyon dolar bandını bir türlü aşamadı" dedi.

Oyun sektörünün çok önemli bir yer tutuğunu belirten İsmail Gülle, "hizmet sektörü, 10 yılda yüzde 40'a yakın bir büyüme kaydederek 2017'de 5 trilyon doları aşmayı başardı. Bu hacimde oyun sektörü çok önemli bir yer tutuyor." ifadelerini kullandı.

Gülle'nin yaptığı açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!