Glovo, Türkiye'den Çekiliyor! İşte Açıklama

Glovo'nun Türkiye pazarından çekileceği ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen haberin tüm ayrıntılarını sizler için bir araya getirdik.

İzmir, İstanbul ve Ankara’da hizmet veren popüler teslimat uygulaması olan Glovo, Türkiye dahil olmak üzere Mısır, Uruguay ve Porto Riko pazarlarından çekiliyor. Ülkemizde Yemek Sepeti rakibi olarak bilenen Glovo, faaliyetlerine son veriyor. Glovo Kurucu Ortağı ve CEO’su Oscar Pierre yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Özellikle Türkiye gibi başarılı bir operasyon yürüttüğümüz bir ülkede bu kararı vermek bizim için çok zor oldu. Ancak bu dört pazardan çıkış yapmamız; Güneybatı & Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde liderliğimizi güçlendirmemizi ve en geç 2021 başında ulaşmak istediğimiz karlılık hedefimize ulaşmamızı sağlayacak.

Glovo olarak birinci sınıf bir kullanıcı deneyimi ile kuryelerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz. Türkiye’deki tüm kuryelerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yoğun emekleri, bize olan bağlılıkları ve süregelen destekleri için teşekkür ettiğimizin bilinmesini isterim."