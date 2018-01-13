GM ve Cruise, Tamamen Sürücüsüz Otomobillerini Tanıttı

General Motors ve Cruise Automation, otonom araçların yollara çıkması adına şu sıralar önemli ilerlemeler kaydediyor. Bugün, 3. nesil aracın ortaya çıkarılışından sadece birkaç ay sonra, 4. nesil Cruise Otonom Araç tanıtıldı.

Cruise AV, firmanın zaten otonom sürüş denemeleri için kullanmakta olduğu Chevrolet Bolt EV platformu üzerine geliştirilmiş tamamen elektrikli bir araç. GM yetkilisi Dan Ammann’a göre 4. nesil bu otomobil üretime hazır durumda. Araç oldukça dikkat çekici çünkü araçta direksiyon simidi, pedallar ve araç kontrolü için tasarlanan diğer manuel kumandalar bulunmuyor. GM, bu otomobilin kendi başına güvenli bir şekilde hareket edeceğini belirtiyor. Hemen aşağıdan da bu aracın kısa tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

Yayınlanan tanıtım videosundan da görüldüğü üzere, modelin iç mekanında diğer GM araçlarında da kullanılan orta konsol elemanları bulunuyor fakat direksiyon simidi ve pedallar bulunmuyor. Ön koltukların kafalıklarında bulunan ekranlar arka koltuktaki yolculara bilgiler sunuyor. Bunların yanı sıra eğer yolcular aracın kapılarını kapatmazlarsa, araç kapıları kendisi kapatabiliyor. GM ayrıca, kullanıcıların bu araçları akıllı telefon uygulamasıyla çağırabileceklerini ve otomobillerin istenilen adrese otomatik olarak gideceğini belirtiyor.

GM bu otomobilin diğer otomobiller için istenen bazı güvenlik standartlarından muaf olmasını istiyor. Örneğin bu otomobilde direksiyon simidi olmadığı için ön bölüme yerleştirilen hava yastıkları direksiyon yerine konsola gömülmek zorunda. GM ve Cruise, aracı sokaklarda güvende tutmak için hangi önlemleri aldıklarını çok detaylı bir şekilde sunan bir güvenlik raporu da yayınladı. Bunlar bir dizi yedek sistem, arka koltuk hava yastıkları ve çok daha fazlasını içeriyor.

Edinilen bilgilere göre bu araçlar daha çok, Uber ve Lyft gibi ulaşım firmaları tarafından kullanılacak gibi görünüyor. Cruise CEO'su Kyle Vogt, önümüzdeki yıla kadar bir test kapsamında olsa bile bu yeni Cruise AV'yi sokaklarda göremeyeceğimizi belirtti. Eğer istenilen izinler alınabilirse GM, 2019 yılı içinde 2,600 adet Cruise AV’yi yollara çıkarmayı hedefliyor.