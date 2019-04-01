Gmail 15. Yılını İki Yeni Güncellemeyle Kutluyor!

Gmail bugün 15. doğum gününü kutluyor. Google da bu özel günün şerefine Gmail’de iki yeni güncelleme yaptı. Bu iki küçük güncellemeyle, Smart Compose (akıllı metin) özelliği geliştirildi ve e-posta zamanlama özelliği getirildi.

Aslında Smart Compose özelliğinde tam olarak nelerin güncellendiği biraz belirsiz. Google’ın ilk olarak Mayıs 2018’de hizmete sunduğu bu özellik, kullanıcılara e-postalarındaki cümleleri tamamlayabilmeleri için öneriler sunuyor. Google’a göre özelliğin güncellenmiş versiyonu, artık kullanıcıların özel yazım stillerine uyum sağlayabiliyor.

Google, Smart Compose özelliğinin, belirli iş arkadaşlarınıza hitaben yazdığınız e-postalardaki 'Merhaba Ekip' gibi sıkça kullandığınız selamlama ifadelerini hatırlayabileceğini söylüyor ancak daha fazla ayrıntı vermiyor. Buna ek olarak Smart Compose, bundan böyle e-postanızın içeriğine göre size konu satırları da önerecek. Ayrıca Google, bu özelliğin, insanları 'her hafta 1 milyardan fazla karakter' yazmaktan kurtardığını belirtiyor. Bu özelliğin artık Android cihazlarda kullanılabileceğini ifade eden Google, özelliğin yakın zamanda iOS cihazlarında da hizmet vermeye başlayacağını söylüyor.

Google’ın Gmail’e getirdiği daha belirgin olan diğer bir yenilik ise e-postaların zamanlanması özelliği. Bir e-posta yazdığınızda, metin penceresindeki 'Send (Gönder)' butonunun hemen yanındaki küçük ok işaretine tıklarsanız, 'Schedule Send (Zamanlamalı Gönder)' seçeneği karşınıza çıkacak. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra karşınıza çıkan yeni pencerede 'Yarın Sabah' gibi belirli ön ayarlardan birisini seçebilir ya da istediğiniz bir tarih ve saati seçebilirsiniz. Böylece e-postanız tam olarak istediğiniz tarih ve saatte karşı tarafa gönderilir.

Aslında Gmail’de şimdiye kadar e-posta zamanlama özelliği olmamasına rağmen, birçok kişi üçüncü parti eklentiler kullanarak e-postalarını zamanlayabiliyordu. Ancak böyle bir özelliğin direkt olarak Gmail’in içerisinde sunuluyor olması kullanıcılar için çok daha faydalı oldu. E-posta zamanlama özelliği, zaman dilimleri arasında iletişim kurmak veya arkadaşlarınız ve aileniz için hatırlatmalar ayarlamak üzere oldukça kullanışlı.

Bu iki yeni güncellemenin ufak güncellemeler olduğu söylenebilir. Ancak ufak da olsa bu güncellemeler, Gmail’in, piyasaya sürülmesinin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen neden hala bu kadar popüler bir uygulama olduğunun cevabı niteliğinde.