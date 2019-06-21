Gmail Android'e Karanlık Mod Geliyor

Google, Gmail'in Android sürümünde karanlık modu test etmeye başladı. Kullanıcılar Gmail'e gelecek olan karanlık mod sayesinde gece yarısı mailleri okurken büyük rahatlık yaşayacak.

Gmail Android'de Karanlık Mod Test Ediliyor

Gmail'e gelecek olan karanlık modun ilk görüntüleri sızdırıldı. Karanlık mod şu anda sadece Gmail'in ayarlar bölümünde çalışmakta. Söylentilere göre Google karanlık mod için çalışmalarına son hızda devam ediyor. Sızdırılan ekran görüntüleri Gmail'in v2019.06.09 sürümünden geldi. Google'ın Gmail'e karanlık modu ne zaman sunacağı hakkında şu anlık bir bilgi bulunmamakta.

Paylaşılan ekran görüntülerinde karanlık modu açıp kapatmak için bir buton bulunmamakta. Sızıntılar karanlık modun telefonunuzun saatine göre kendiliğinde açılıp kapanacağını gösteriyor. Söylentiler karanlık modun Android Q ile beraber Eylül ayında kullanıma açılacağı yönünde ancak net bir bilgi ne yazık ki paylaşılmadı. Gmail Android'e gelecek olan karanlık modun iOS için de geleceğine muhtemel gözüyle bakılmakta fakat yine net bir bilgi bulunmuyor.

Gmail Android'e gelecek olan karanlık mod hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın! Sizler Gmail Android'e karanlık modun gelmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce karanlık mod işinize yarar mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!