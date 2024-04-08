Gmail, Android Kullanıcılarını Büyük Bir Dertten Kurtarıyor: Yapay Zekalı Yeni Özellik Geliyor!

Yapay zeka, internet ve mobil dünyasının giderek daha büyük bir parçası haline geliyor. Üretken yapay zekanın desteklediği popüler özelliklerden bir tanesi özetleme özelliği.

Bu özellik, kullanıcıların makalelerin, belgelerin ve hatta telefon görüşmelerinin hızlı özetlerini almasına olanak tanıyor. Şimdi, Google'ın Gmail uygulamasına e-posta özetleme özelliğini tanıtmak için hazırlandığı söyleniyor.

Gmail’e E-Postaları Özetleyen Yapay Zeka Geliyor

PiunikaWeb'in paylaştığı habere göre Gmail, Android için uzun e-postalar hakkında bilgi sağlayacak bir güncelleme alabilir. Bu sayede kullanıcılar yapay zeka kullanarak tüm detayları elden geçirme zahmetinden kurtulmuş olacak.

AssembleDebug, Gmail uygulamasının 2024.03.31.621006929 sürümünde, "Bu e-postayı özetle" adlı yeni bir uyarıyla karşılaştı.

Google zaten Gemini For Workspace paketinin kullanıcıları için e-posta özetleri sunuyor. Ancak bu özellik yalnızca Gmail'in web sürümünde mevcut. Şimdi bu özellik Android telefonlardaki Gmail uygulamasına da geliyor.

Bu yeni özellik akıllı telefonlardaki Gmail uygulaması için çok kullanışlı olabilir. Ayrıca bu yeni güncellemenin sadece Workspace paketi kullanıcılarına değil herkese hitap edebileceği düşünülüyor.

Paylaşılan ekran görüntüsünden anlaşıldığı üzere uyarı, konu satırının hemen altında beliriyor. Ancak özellik hala test aşamasında olduğundan uyarıya dokunmak henüz bir işe yaramıyor.

Uyarıya tıklandığında ekranın altında bir pop-up penceresinin açılması ve e-postanın özetini madde madde göstermesi bekleniyor. Web sürümündeki işlevine benzeyecek, ancak yan panel yerine kullanıcılar pop-up ekranıyla karşılaşacak.

Özelliği sızdıran kişi, ''e-postamı özetle'' uyarısı haricinde üst çubuktaki üç nokta menüsünde bir Gemini girişi de fark etti. Fakat şu anda onun da bir işlevi bulunmuyor. Yalnızca Gemini logosu ve bazı metinlerle boş bir sayfa açıyor.