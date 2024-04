Gmail, Android Kullanıcılarını Büyük Bir Dertten Kurtarıyor: Yapay Zekalı Yeni Özellik Geliyor!

Yapay zeka, internet ve mobil dünyasının giderek daha büyük bir parçası haline geliyor. Üretken yapay zekanın desteklediği popüler özelliklerden bir tanesi özetleme özelliği.

Bu özellik, kullanıcıların makalelerin, belgelerin ve hatta telefon görüşmelerinin hızlı özetlerini almasına olanak tanıyor. Şimdi, Google'ın Gmail uygulamasına e-posta özetleme özelliğini tanıtmak için hazırlandığı söyleniyor.

PiunikaWeb'in paylaştığı habere göre Gmail, Android için uzun e-postalar hakkında bilgi sağlayacak bir güncelleme alabilir. Bu sayede kullanıcılar yapay zeka kullanarak tüm detayları elden geçirme zahmetinden kurtulmuş olacak.

Gmail app readying 'Summarize this email' feature powered by Gemini AI on Android



