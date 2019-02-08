Gmail'de Yapay Zeka ile Günde 100 Milyondan Fazla Mail Engelleniyor

Arama motoru devi Google, geçtiğimiz aylarda TensorFlow olarak bilinen makine öğrenme çerçevesini Gmail'de spam mailler için kullanmaya başlamıştı. Geçtiğimiz aydan itibaren kullanıcılara sunulan ve yapay zeka ile çalışan spam mail engelleme filtresinin her gün 100 milyondan fazla istenmeyen mail engellediği duyuruldu.

Google’ın Suistimalle Mücadele Teknolojisi ürün müdürü Neil Kumaran, mevcut operasyon ölçeklerinde 100 milyonun ulaşması kolay bir sayı olmadığını söyledi ve istenmeyen mesajların son kırıntılarını ortadan kaldırmanın da çok zor olduğunu ancak TensorFlow’un bu konuda müthiş bir başarı gösterdiğini belirtti.

Yeni filtre sayesinde Google'ın çok zor bulduğu spam mailler kolaylıkla tespit edilebilmekte. Google yaptığı açıklamada Gmail ile TensorFlow arasında yapılan entegrasyonun istenmeyen mail filtrelerini daha iyi bir şekilde kişiselleştirmeye katkı sağladığını üstüne basa basa belirtti. Yapay zeka ile çalışan mail engelleme sisteminin Gmail kullanıcılarına büyük kolaylık sağladığı görülmekte.

Google, yeni filtrenin kullanımda olmadığı zamanlarda Gmail'in spam e-postaları yüzde 99.9 oranında engellediğini belirtti. Google'ın Gmail'deki yeni spam engelleme filtresi sayesinde istenmeyen mesajlar konusunda kendisine daha da güç kattığını açıkça söyleyebiliriz.

Sizler Gmail'in yeni spam mail engelleme filtresi hakkında neler düşünüyorsunuz? Günde kaç adet spam mail alıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!