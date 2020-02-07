Gmail'e Büyük Güncelleme Geliyor! Tarih Belli Oldu

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Gmail'e çok büyük bir güncelleme geliyor. Gelin hep beraber bu büyük güncelleme ile uygulama hangi özellikleri kazanacak yakından bakalım.

Gmail 20 Şubat'ta Güncelleniyor

Google uzun süredir Gmail'e kapsamlı bir güncelleme yapmamaktaydı. Kullanıcılar yeni özelliklerin gelmemesinden dolayı yakınmaktaydı. Tüm bu şikayetler yeni güncelleme ile bitecek. Gmail'in tasarımı yeni güncelleme ile baştan sona yenilenecek. Gmail üzerinden birden fazla mail hesabı eklenebilmekte ve bu mailler tek ekranda görülebilmekteydi. Ana ekranı bölen yeni özellik güncelleme ile kaldırılıyor.

Bunun yanı sıra önizleme kısmı da kaldırılıyor. Önizleme yeni güncelleme sonrasında yapılamayacak. Google birden fazla hesabı tek bir yerde kullananlar için araç çubuğu sunmakta. Bu araç çubuğu da güncelleme sonrasında yer almayacak.

Yeni güncellemenin ardından birden fazla gelen kutusu ayarları "gelişmiş" bölümü üzerinde yer alan "gelen kutusu" kısmından yapılacak. Google yeni güncellemeyi 20 Şubat'ta tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtmaya başlayacak. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Gmail'i cihazınıza indirebilirsiniz.