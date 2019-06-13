Gmail'e Dinamik E-Posta Özelliği Geliyor

Arama motoru Google, Gmail'e yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Gmail'e gelen son yenilik dinamik e-postalar oldu. Dinamik e-postalar özelliği sayesinde çok kolay bir şekilde maillerinizdeki içeriklere bakabileceksiniz.

Gmail'e Dinamik E-Posta Özelliği Yolda

Mart ayında Gmail'in bazı beta kullanıcılarına açılan dinamik e-posta özelliği artık tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir hale gelecek. Gmail’in AMP’ye dayalı dinamik e-posta özelliği sayesinde yeni bir sekme açmadan maillerinizdeki içeriklere bakabileceksiniz. Dinamik e-posta özelliği kullanıcıların birbirleri ile kolayca haberleşebilmeleri için tasarlandı. Dinamik e-posta özelliği sayesinde bir anket doldurabilir, bir kataloğa göz atabilir veya bir yoruma yanıt verebilirsiniz.

Dinamik e-postalar sayesinde birisi sizi Google Dökümanlar'da etiketlediyse gelen mail üzerinden yeni bir sekme açmadan anında geri dönüş yapabilirsiniz. Özelliğin 2 Temmuz'dan itibaren tüm Gmail kullanıcılarına kademeli olarak 15 gün içerisinde açılacağı duyuruldu. Yeni özelliğin hayatı kolaylaştıracağına kesin gözüyle bakılıyor.

Sizler Gmail'e çok yakında gelecek olan dinamik e-postalar özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce dinamik e-postalar özelliği hayatı kolaylaştırır mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!