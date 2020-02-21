Gmail'e Postaları Kolayca Bulabilmek için Yeni Filtreler Geldi

Google'ın hemen hemen herkes tarafından kullanılan mail uygulaması Gmail'in arama motoruna yeni filtreleme özellikleri getirildi.

Teknoloji ve sosyal medyanın yaygınlaşmasi ile e-posta sistemi oldukça kullanılır oldu. Artık herkes bir kod almak için veya başka sebeplerden dolayı maillerini kontrol ediyor. Ancak bazen aradığınız bir mail hiç de kolay bulunmuyor. Google kullanan hemen hemen herkesin kullandığı Gmail'in arama motoruna maillerin kolaylıkla bulunması için yeni filtreleme özellikleri geldi. Artık ihtiyaç duyduğumuz bir maili çok daha kolay bir şekilde bulabileceğiz.

Gmail'e gelen yeni bir güncelleme ile insanlar artık e-postaları arasında yaptığı aramaları daha iyi sınıflandırabilecek. Daha öncesinde maillerimiz arasında bir arama yaparken kelime veya cümle şeklinde aramalar yaparak aradığımız maili buluyorduk. Gmail yeni güncelleme ile "search chips" adını verdiği yeni filtreleri uygulamaya ekledi.

Bu filtreler sayesinde mailin konu başlığını, içerdiği kelimeleri, ekli dosya formatlarını veya tarihleri girerek daha kapsamlı ve kolay bir arama yapılacak. Tabii yine aradığımız mailleri bulmak zor olabilir. Ancak bu sistem ile taradığımız mailler daha az olacak ve kolayca aradığımız şeyleri bulabileceğiz.