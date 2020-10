Düşük Özellikli Telefonlar İçin Geliştirilen Gmail Go Yayımlandı

Google tarafından giriş seviyesi olarak nitelendirilen düşük özelliğe sahip olan akıllı telefon modelleri için geliştirilen Gmail Go yayımlandı. Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon kullanıcıları uygulamayı Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir. Peki, Google tarafından Android kullanıcılarına sunulan dünya genelinde en çok kullanılan e-posta uygulaması Gmail'in hafifletilmiş sürümü hangi özelliklere sahip? Google'ın ücretsiz olarak sunduğu yeni uygulama ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Gmail Go Nedir, Nasıl İndirilir?

Google, giriş seviyesi olarak adlandırılan düşük teknik özelliklere sahip olan akıllı telefon modelleri için Google Go, Google Asistant Go, Gallery Go, Google Maps Go, Google Camera Go gibi pek çok uygulamasının hafifletilmiş sürümünü geliştirdi. Sık Sık yeni uygulamalar eklemeye devam eden teknoloji devi Google, kısa süre önce Gmail Go uygulamasını Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak yayımladı.

Akıllı telefonlarda uygulamaların donması kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiliyor. Google, "Go" olarak isimlendirdiği uygulamalar ile bu sorunu çözmeye amaçlıyor. Google tarafından Go olarak adlandırılan uygulamalar, normal uygulamalara göre daha basit bir kullanıcı arayüzü ve sınırlı özellikler sunuyor. Böylece Go olarak adlandırılan uygulamalar düşük teknik özelliklere sahip akıllı telefonlarda sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Gmail'in hafifletilmiş sürümünün kullanıcı arayüzü Gmail uygulamasına oldukça benziyor ancak iki uygulama arasında bazı farklılıklar mevcut. Giriş seviyesi akıllı telefonlar için geliştirilen uygulamada arama butonu daha sade olacak bir şekilde ele alındı. Ayrıca uygulamanın kare hızının düşürüldüğü iddia ediliyor. Bu durum, uygulamada gezinirken algılanabilir bir gecikmeye neden oluyor. Kare hızının düşürülme sebebinin performans optimizasyonu olduğu belirtiliyor.

Düşük teknik özelliklere sahip olan akıllı telefonlar için geliştirilen e-posta uygulamasında Gmail'de yer alan Google Meet özelliğini bulunmuyor. Geçtiğimiz haftalarda Gmail uygulamasına eklenen Meet özelliği sayesinde kullanıcılar e-posta uygulaması üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde video konferanslar oluşturabiliyor ve oluşturulan video konferanslara katılabiliyor.

Google'ın düşük donanıma sahip akıllı telefonlar için geliştirdiği uygulamayı aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz. E-posta uygulamasının hafifletilmiş versiyonu Gmail Go hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygulama ile ilgili düşünceleriniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.