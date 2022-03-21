Gmail, Google Chat ve Spaces için Yeni Bildirim Çubuğu Simgelerini Kullanıma Sunuyor

Klasik Hangouts, Workspace müşterileri için kullanımdan kaldırılırken Google, Chat ve Spaces'i daha fazla özellik ile güncellemeye devam ediyor. Yeni yapılan küçük bir hayati güncelleme, Android'de Gmail'in, bildirimleri Google Chat ve Spaces'ten ayırt etmeye yardımcı olan yeni bildirim çubuğu simgelerine sahip olmasını sağlıyor.

Daha önce, Google Chat'ten (birebir veya grup görüşmeleri) ve Spaces'en (Slack/Teams'in rakibi) gelen yeni mesaj uyarıları, arkasına başka bir tane doldurulmuş mesaj balonu ekleyen aynı bildirim çubuğu simgesine sahipti. Gmail artık Android platformda her bir bildirim türü için ayrı simgeler sunma sürecinde.

Chat: Çerçeveli ve içi saydam tek mesaj balonu

Çerçeveli ve içi saydam tek mesaj balonu Spaces: Yan yana üç kişi

Bu yeni simgeler ne zaman kullanıma sunulacak?

Eski Chat/Spaces simgesi | Yeni Chat simgesi I Yeni Spaces simgesi I Gmail simgesi

Google artık bildirim çubuğu için yalnızca sekme simgelerini kullanıyor. E-posta artık Gmail simgesiyle eş bu da insanların özellikle kurumsal kullanıcıların, bir iletinin nereden geldiğini hızla ayırt etmesine yardımcı oluyor. Ek olarak sosyal platform havası verdiği için Spaces simgesine alışması biraz zaman alabilir. (Başlangıçta bunun Twitter'ın yeni takipçi uyarısı olduğunu sanmıştım.)

Şu anda bu yeni bildirim çubuğu simgeleri yalnızca Gmail'in 2022.02.20.x sürümünü çalıştıran Android cihazda görüldü. Bağımsız Google Chat uygulaması henüz güncellenmedi ve geniş çapta kullanıma sunulmadı.