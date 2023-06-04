Gmail Gücünü Yapay Zeka ile Artırıyor

E posta göndermek için hemen hemen hepimiz Gmail’i kullanıyoruz. Google'ın milyonlarca kullanıcıya sahip olan e-posta istemcisi Gmail, her güncellemeyle yeni ve çekici işlevler kazanmaya devam ediyor.

Öyle ki geçen ay düzenlenen I/O 2023 konferansında şirket “yazmama yardım et” özelliğini tanıtmıştı. Google şimdi de yeni geliştirdiği yapay zeka modeli ile arama sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor.

Gmail’e Eklenen Yeni Yapay Zeka Ne İşe Yarıyor?

Google, mail arama yöntemini biraz daha geliştirerek arama teriminin dikkate alındığı en uygun sonuçları ortaya çıkaracak yeni bir sistem geliştirdi.

En alakalı arama sonuçları, yeni güncellemeden sonra “En iyi sonuçlar” adlı bir bölüm altında listelenecek. Geri kalanlar postadaki “Tüm sonuçlar” bölümünde listelenecek ve bunlar en yeniye göre filtrelenecek.

Google, bunun insanların aradıklarını "daha az çabayla" bulmalarına yardımcı olacağını söylüyor.

Özellik, bugünden itibaren mobil cihazlarda Gmail aramaları için kullanıma sunuluyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde de bu yeni özelliği Google Workspace müşterileri veya kişisel Google hesabı olan yani tüm herkes kullanabilecek.

Peki siz mailleriniz için hangi uygulamayı kullanıyorsunuz? Bu yeni özelliği kullanmayı düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın