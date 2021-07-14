Gmail Hesap Güvenliği İçin Beklenen Özelliği Getiriyor

Gmail hesap güvenliği ile ilgili bir etkili adım daha atarak bir süre önce kullanıcılara yönelik yaptığı açıklamada duyurduğu özelliği kullanıma sundu. Google'ın "BIMI" olarak adlandırdığı uygulama, resmi kurumlardan gelen e-postaları doğrulamanın yeni bir yolunu sunuyor.

Gmail Hesap Güvenliği Arttıracak Yeni Özellik Nasıl Çalışıyor?

Google'ın e-posta sağlayıcısı, kullanıcıların hesap güvenliğini arttırmak için resmi kurum ve kuruluşlardan gelen e-postaları doğrulamak için logolarının herkese aynı şekilde görünmesini sağlamaya başlıyor.

Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse kullanıcılara gelen e-postalarda daha önce iki e-posta hesabı arasında bir bağlantı olsa da olmasa da e-posta adresinin hemen sol tarafında kuruluşun logosuna yer verilecek.

Google, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir açıklamada şu sözleri kullandı:

"Güçlü savunma sistemine dayanan, güvenli bir kullanıcı deneyimine olanak sağlamak, Gmail'in her zaman en temel ilkesi olmuştur. Bu nedenle olası kötü amaçlı e-postaları otomatik olarak filtrelemeye yardımcı olan güçlü bir güvenlik sistemi oluşturduk. Bu sistem, Gmail kullanıcılarının güvende kalmasına yardımcı olurken sürekli olarak yatırım yaptığımız ve korumaya çalıştığımız büyük ve birbirine bağlı bir ekosistemin parçası olarak görev üstleniyor. Geçen yıl BIMI uygulamasını ilk kez duyurduktan sonra bugün önümüzdeki haftalarda Gmail'in BIMI uygulamasını kullanıma sunacağımızı duyuruyoruz."

Şirkete göre BIMI, e-posta alıcısının güvende kalmasını sağlamasının yanı sıra e-posta göndericisinin hedef kitlesine daha iyi bir şekilde ulaşmasını da kolaylaştırıyor.

Yeni uygulama tıpkı Twitter'ın mavi tik doğrulamasına benziyor. Kuruluşların öncelikle Gmail'e başvurması ve kuruluşun kimliğini doğrulaması gerekiyor. Kimlik doğrulaması aşamasını geçen kuruluşlarsa kullanıcılara daha güven verici bir e-posta gönderme olanağına sahip oluyor.

Başlangıçta Google'la anlaşan kuruluşlardan biri de Bank of America oldu. Bank of America, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: