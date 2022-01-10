Gmail İndirme Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

Gmail, indirme sayısı ile oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Peki, yazılım devi Google'ın popüler e-posta uygulaması, Google Play Store isimli Android uygulama mağazası üzerinden ne kadar indirildi? Başarılı uygulamanın elde ettiği başarıya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Gmail İndirme Sayısı 10 Milyara Ulaştı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devinin popüler uygulaması Gmail, Android platformunda büyük bir başarı elde etti. Başarılı uygulama, Google Play Store'da 10 milyar indirme sayısını geride bıraktı.

Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan e-posta uygulaması Gmail, on milyar indirmeye ulaşarak Google Maps, YouTube ve Google Play Hizmetleri gibi uygulamaların arasına yerini aldı. Yazılım devinin Gmail isimli uygulaması, uzun bir zamandır akıllı telefon kullanıcılarının hayatının merkezinde bulunuyor.

Gmail uygulamasına daha önce sohbet özelliğini entegre eden yazılım devi, geçtiğimiz aylarda popüler uygulamaya sesli ve görüntülü görüşme özelliğini eklemişti. Yeni özellik, yalnızca Android ve iOS sürümlerine gelmişti.

Android ve iOS kullanıcıları, Gmail uygulamasına entegre edilen özellik sayesinde "Chat" sekmesi üzerinden görüntülü ve sesli görüşme gerçekleştirebilir. Böylelikle kullanıcıların bu işlem için farklı bir uygulama kullanmasına gerek kalmadı.

Gmail uygulamasında "Chat" bölümü görünmüyorsa öncelikle ekranın sol üst köşesindeki yatay üç çizgi butonuna dokunun. Daha sonra ayarlar sayfasını görüntüleyin. Ayarlar sayfasında e-posta adresinizi seçin. Açılan sayfa üzerinden "Chat" özelliğini aktif hale getirin. Bu işlemin ardından bu özellik ana sayfada görünecektir.

İlk olarak 2004 yılında kullanıma sunulan Gmail, çok kısa bir süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google tarafından geliştirilen e-posta hizmeti, internet kullanıcılarının büyük bir kısmı tarafından kullanılıyor.

Ücretsiz olarak sunulan e-posta platformu, sahip olduğu gelişmiş özellikler ve başarılı kullanıcı arayüzü ile dikkat çekiyor. Android kullanıcılarının büyük bir kısmı tarafından tercih edilen e-posta uygulaması, Google Play Store isimli uygulama mağazasında on milyar indirmeyi geride bırakarak yeni bir başarı elde etti.

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