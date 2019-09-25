Gmail, Karanlık Mod Desteğine Kavuştu

Gmail'in mobil uygulaması uzun zamandır merakla beklenen karanlık mod desteğine en sonunda kavuştu. Google, Gmail'in Android ve iOS uygulamalarında karanlık mod özelliğini yayına aldı.

Karanlık mod desteği sayesinde gece geç saatlerde maillerinize baktığınız zaman gözleriniz çok fazla yorulmayacak. Gmail'in karanlık modunda siyah ve koyu gri renk tonları hakim.

Gmail'in karanlık mod özelliği açık iken mail yazdığınızda yazdığınız metinler beyaz renkte görülmekte. Bu sayede de kolayca yazdığınız metni görebilmektesiniz.

Gmail'in karanlık mod özelliğini aktif etmek için uygulamanın "Ayarlar" kısmından "Temalar" bölümüne gitmeniz ve bu kısımdan "Koyu" seçeneğini seçmeniz gerekmekte. 'Koyu' seçeneğini seçtikten sonra uygulama otomatik olarak karanlık moda geçmiş olacak.

Kullanıcıların sürekli dile getirdiği özellik nihayet yayında. Google, Gmail'in Android ve iOS uygulamalarına karanlık mod desteğini kademeli olarak dağıtmaya başladı.

Karanlık mod, 15 gün içerisinde tüm Android ve iOS cihazlarda kullanılabilir olacak. Cihazınıza karanlık mod desteği otomatik olarak sunucu tarafından gönderilecek. Bu yüzden uygulama üzerinde herhangi bir ayar değişikliği yapmanıza gerek bulunmuyor.