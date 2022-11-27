Gmail'in Merakla Beklenen Güncellemesi Kullanıma Sunuldu

Geçen yıl Gmail'in arama deneyimi, e-postaları gönderene veya zaman aralığına göre sıralamanıza olanak tanıyan ve eski e-postaları hiç ter dökmeden bulmanızı kolaylaştıran bir dizi iyileştirmeden geçmişti. Şimdi ise Gmail'e web'de arama sonuçlarınızı daha alakalı hâle getirecek yeni bir güncelleme geldi.

Google, bir Workspace blog gönderisinde Gmail'in artık gelen kutunuzda bir şey aradığınızda sonuçlarınızı iyileştirmek için geçmiş sorgularınızı analiz eden yeni güncellemenin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu, Gmail'in arama sonuçlarının daha alakalı ve sorgunuzla örtüşecek şekilde olacağı anlamına geliyor.

Arama Önerileri Artık Çok Daha Alakalı Sonuçlar Verecek

Gmail, artık siz anahtar kelimelerinizi yazarken arama terimleri önererek daha hızlı arama yapmanızı sağlıyor. Bu arama terimleri, mesajlarınızdan, kişilerinizden, etiketlerinizden veya geçmiş aramalarınızdan alınan bilgilere dayanıyor. Ayrıca filtreler, arama sonuçlarınızı daraltmak için kullanılabilir.

Bunun yanı sıra artık Google Meet katılımcılarıyla toplantı içi sohbet yoluyla Dokümanlar, E-Tablolar veya Slaytlar dosyalarını paylaşabilirsiniz. Bu özellik bu yılın başlarında duyurulmuştu.