Gmail'in Popüler Özelliği Google Drive'a Geliyor

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve güvenlik önlemlerini güçlendirmek amacıyla Google, Google Drive'da spamlardan rahatsız olanların hoşnut kalacağı yeni bir güncelleme duyurdu. Bu güncelleme, Google Drive'da Gmail'dekine benzer şekilde çalışacak yeni bir spam klasörü sunacak.

Ne yazık ki spam ve kötü niyetli girişimler günümüz dijital dünyasında giderek daha yaygın hâle geliyor. Aslında Google'a göre, e-posta gelen kutularımızdaki istenmeyen mesajları günde 15 milyar istenmeyen mesaj oranında sürekli olarak engelliyor. Neyse ki, aynı korumalar artık spam göndericilerin ve dolandırıcıların yöneldiği en son hedeflerden biri olan Google Drive'a da genişletiliyor.

Yasal Google Drive dosyalarını potansiyel spamlardan ayırmak için Google, uygulama içerisine bunları gerektiği gibi sıralamanıza ve sınıflandırmanıza olanak tanıyan yeni bir görünüm ya da klasör ekleyecek.

Kullanıcılar Spam Dosyaları Klasörler Arası Taşıyabilecek

Tıpkı Gmail'in spam klasöründe olduğu gibi, Google Drive da istenmeyen dosyaları otomatik olarak tarayacak ve spam klasörüne yönlendirecek. Bununla birlikte, kullanıcılar kontrol altında olacak ve dosyaları Drive'ım ile Spam klasörü arasında her zaman manuel olarak taşıyabilecek. Bir dosya spam klasörünüzde 30 günden fazla kaldıktan sonra Drive'ınızdan otomatik olarak silinecek.

Google Drive'daki bu güncelleme, 24 Mayıs 2023 tarihinden itibaren kişisel hesaplar da dâhil olmak üzere tüm Google hesaplarında kullanılabilecek. Yeni Spam klasörü Android, iOS, Masaüstü için Drive ve web'deki Drive ana sayfasında görülebilecek.