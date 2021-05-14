Gmail Sohbet Özelliği Kullanıma Sunuldu!

Google sohbet özelliği erken erişime açıldı. Yeni özelliğin test süreci hala devam ettiği için yeni seçeneklerin e-posta uygulamasında bulamayabilirsiniz ancak seçenekler uygulamada yer alıyorsa özelliği siz de test edebilirsiniz.

Gmail Sohbet Özelliği Nasıl Kullanılır?

Google'ın söz konusu özelliği geçtiğimiz temmuz ayında Google Workspace kullanıcıları için özel olarak sunmasının üzerinden aylar geçtikten sonra Android ve iOS kullanıcılarının erişimine açmaya başladı. Yeni seçenekler uygulamanıza ulaştıysa sohbetlerinizi artık "Gmail" üzerinden devam ettirebilirsiniz.

The Verge'deki habere göre yeni özellik hala Google tarafından test ediliyor. Bu, özelliğe herkesin erişebilmesi için biraz zamana ihtiyaç olduğu anlamına geliyor. Yeni özellik şu anda bazı kullanıcılar tarafından kullanılabilirken bazı kullanıcılarda mevcut görünmüyor.

Yeni özelliği alan kullanıcılar, uygulamanın en altında yer alan sekmelerin arasında bulunan sohbet sekmesine geçerek herhangi bir arkadaşı veya ailesiyle anlık olarak mesajlaşabiliyor.

Yeni özelliği etkinleştirmek için hesap ayarlarına gidin ve genel bölümünün altında "Sohbet (erken erişim)" seçeneğini bulun. Bu muhtemelen genel bölümünün hemen altında yer alacaktır. Bunu etkinleştirdiğiniz zaman özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu seçenek eğer hesap ayarlarında bulunmuyorsa özellik size henüz ulaşmamıştır.

Gmail'e Neden Mesajlaşma Bölümü Geldi?

Gmail bir senelerce bir e-posta uygulaması olarak bilindi. İnternet kullanıcıları özellikle resmi iletişimlerde sık sık e-postaları kullandı. Peki, e-posta hizmetinde mesajlaşma bölümünün yer alması Gmail'in doğasına aykırı değil mi? Aslına bakacak olursanız sohbetler Google'ın kullanıcıların yavaş yavaş elini çektirmeye çalıştığı Hangouts'un yerine geçmek için kullanıma sunulmak isteniyor.

Günümüzde WhatsApp Messenger, Telegram ve Signal gibi sayısız anlık mesajlaşma uygulaması bulunuyor. Bu tür uygulamalar zaten arkadaşlarınızla veya aile üyelerinizle anbean iletişim halinde kalmanıza kolaylık sağlıyor fakat akıllı telefonunuzda bir ton mesajlaşma uygulamasına sahip olmaktan hoşlanmıyorsanız Gmail'de bir sohbet bölümünün olması sizin açınızdan son derece faydalı olabilir.

İşiniz gereğince gün içerisinde düzenli olarak e-posta hesabınızı kontrol ediyorsanız bir bölümde yakın çevrenizle iletişim halinde kalabileceğiniz bir bölüm olmasının zararından çok yararını göreceksinizdir. Bu özelliğin resmi iletişimler yerine daha samimi iletişimler için kullanılabileceğini bu nedenle akılda bulundurmak gerekiyor.