Gmail ve Google Drive Birçok Ülkede Çöktü

Türkiye saati ile 05.00 sularında Google’ın on milyonlarca kullanıcısı olan servisleri sorun yaşamaya başladı. Başta Gmail ve Google Drive olmak üzere birçok kullanım dışı kalırken, sorun kısa süre içerisinde düzeltildi.

Gmail ve Google Drive çöktü cümlesinin kurulmasına yol açan problem, sabah saatlerinde yaşandı. Başta Japonya olmak üzere Google servislerinin sıklıkla kullanıldığı ülkelerde, hazırlanan elektronik postaların gönderilemediği, Drive hesaplarına erişilemediği söylenmeye başlandı. Sosyal medya siteleri üzerinden yüz binlerce şikayet gönderisi paylaşılırken, problemin daha erken başladığına dikkat çekildi. Google’ın GSuite uygulamasının ana sayfasında “servis çökmesi” ibaresinin, 02.00 sularında görüldüğünü dile getiren bazı kullanıcılar, problemin birkaç saat sürdüğünü aktardılar.

Şikayetlerin çığ gibi büyümesinden sonra açıklama yapan Google, “Gmail’deki problemi inceliyoruz. Kısa süre içerisinde daha ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Sıkıntı yaşayan kullanıcılar şu an Gmail’e ulaşabilirler; ancak kısa süreli de olsa gecikmeler ya da hata mesajları alabilirler” dedi. Benzer bir açıklama Google Drive için de yapıldı.

İnternet servislerinde yaşanan problemleri görselleştiren internet sitesinden alınan ekran görüntüleri ise yaşanan problemin büyüklüğünü gösterdi. Türkiye saati ile sabah saatlerinde aktif olarak mesaide olan Japonya, Hong Kong, Malezya, Singapur, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkelerin problemden etkilendiği dikkat çekti. Akşam saatlerini yaşayan Amerika Birleşik Devletleri ise problemden büyük oranda etkilenmiş göründü. Afrika, Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde ise günün tam anlamıyla başlamaması sebebiyle problemin etki yaratmadığı aktarıldı.