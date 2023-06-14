Gmail'in Yeni Özelliği "Yazmama Yardım Et" Kullanıma Sunuluyor

Geçen ay I/O 2023'ün hemen ardından Google, Workspace Labs'i daha yaygın bir şekilde kullanıma sunmaya başladı ve "Yazmama yardım et" artık Android ve iOS için Gmail'de kayıtlı test kullanıcıları için geniş çapta kullanılabilir hâle geldi.

"Yazmama Yardım Et" Nasıl Kullanılır?

Masaüstü uygulamasında olduğu gibi bu özelliği kullanmaya başladığınızda ilk olarak üretken yapay zekâ için tanıtıcı bir bilgilendirme ile karşılaşıyorsunuz. Daha sonra sağ alt köşede bir "Yazmama yardım et" seçeneği beliriyor. Dokunduğunuzda bir komut seçeneği girmenize olanak tanıyan "Oluştur" seçeneği geliyor.

Metin oluşturma kısmına girildikten sonra seçeneğe tekrar dokunarak mesajı çeşitli şekillerde düzenleyebilirsiniz (Biçimlendir, Ayrıntılandır, Kısalt, Kendimi Şanslı Hissediyorum ve Taslak Yaz). Bu işlem birkaç saniye daha sürecek ve ilerlemeyi not etmek için simge yanıp sönecek. Ardından yeni bir yanıt oluşacak ve bu yanıt daha önceki aldığınız yanıtın dilerseniz yerine geçecek.

Geçtiğimiz akşam itibariyle Gmail'in "Yazmama yardım et" aracının Android ve iOS'ta Workspace Labs programına kayıtlı olanlar için yaygın bir şekilde kullanıma sunulduğu açıklandı. Özellik henüz Google Docs mobil uygulamalarına gelmemiş olsa da yakında oraya da eklenmesi muhtemel.

Peki siz Gmail'in yeni yapay zekâ destekli özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.