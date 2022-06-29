Gmail'in Yeni Arayüzü Kullanıcılara Sunuluyor

Google, Şubat ayında Gmail için Meet, Chat ve Spaces'ı birbirine yaklaştıran ve Material You stil efektlerinin çoğunu uygulayan güncellenmiş bir kullanıcı arayüzünü kullanıma sunmaya başladı. Bugünden itibaren isteğe bağlı yeni arayüze geçiş devre dışı kalacak, bu nedenle hesabınız çok yakında varsayılan olarak yeni görünüme geçecek.

Bu çok büyük bir değişiklik değil ancak Google, diğer uygulamalarda başarılı gördüğü özellikleri ve Workspace'i Office için daha iyi bir rakip hâline getirdikçe benzer iyi deneyimleri Gmail'de kullanmaya karar veriyor.

Burada neyin farklı olduğunu anlayamıyorsanız güncellenmiş kullanıcı arayüzü Mail, Meet, Spaces ve Chat düğmelerini bir listede her birinden birkaç konuşmayı göstermek yerine sol tarafın üst kısmındaki tek bir listede topluyor. Her şeyi aynı anda ekranda göstermeden de bunlara kolayca erişebileceksiniz ve fareyle simgenin üzerine geldiğinizde bir liste çıkacağı için herhangi bir bölümdeki bir sohbete hızlı bir şekilde atlayabileceksiniz.

Artık Pek Çok Google Aracı Gmail Arayüzünde Toplanıyor

Ve diğerleri (Gmail gibi) olmadan ekranda yalnızca belirli bir iletişim biçimine sahip olmak istiyorsanız bunu yapmak biraz daha kolay çünkü Chat ve diğerleri artık gelen kutularınızın ve etiketlerinizin altında listelenmiyor.

Google'ın belirttiğine göre Hızlı Ayarlar menüsünde hangi uygulamaların yer alacağını seçebilirsiniz ve yalnızca bu bölüme özel isterseniz eski görünüme geri dönebilirsiniz. Yeni özelliklerin normal 15 günlük kullanıma sunumundan farklı olarak Google, bunun "genişletilmiş bir sürüm" olduğunu söylüyor, bu nedenle Workspace ve kişisel Gmail hesaplarına benzer şekilde gelirken, arayüzünüzün değişmesi birkaç haftadan uzun sürebilir.

Peki siz Gmail'in bu yeni görünümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.