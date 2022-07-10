Gmail Uzun Süren Ertelemenin Ardından Yeni Arayüzünü Kullanıma Sundu

Google, geçen Ekim ayında Gmail'in alıcı alanındaki görsel güncellemeleri ve iyileştirmeleri açıklamıştı ve bir ay sonra kullanıma sunma sözü vermişti. Google vaat ettiği tarihte güncellemeyi iletemedi ama nihayet tüm sorunlar çözülmüş olmalı ki merakla beklenen güncelleme geldi.

Arama devi, bir blog gönderisinde Gmail'in yeni mail oluşturma penceresindeki yeni değişikliklerin en iyi dizüstü bilgisayarların ve Chromebook'ların çoğunda görünmeye başladığını duyurdu. Bu güncellemeler, Google'ın "performansı iyileştirmesi" gerektiğinden ertelenmişti.

Gmail'in Yeni Arayüzü Yakında Tüm Cihazlara Gelecek

Google, Eylül ayının sonuna kadar tüm Google Workspace müşterilerinin yanı sıra G Suite Basic ve Business kullanıcıları için de yeni arayüzü sunmayı planlıyor. Güncellemenin en başlıca değişikliklerinden biri, bir alıcının tam adını ve e-posta adresini görüntülemenize, e-posta adreslerini kopyalamanıza ve bir alıcının bilgi kartını açmanıza olanak tanıyan yeni bir sağ tık menüsünden ibaret.

Ek olarak bir kişinin görünen adının diğer alıcılara nasıl göründüğünü kontrol etmek için sağ tık menüsünü kullanabilirsiniz. Artık her alıcıya profil fotoğraflı bir avatar da verilecek. Önceden, yalnızca bir alıcının adını ve Gmail dışı alan adını görebiliyordunuz.

Gmail ayrıca geçmişte e-posta gönderdiğinizi veya onlardan bir e-posta aldığınızı varsayarak, kuruluşunuz dışındaki kişileri koyu sarı bir renkle vurgulayacak. Aksi takdirde e-posta istemcisi, hiç etkileşim kurmadığınız kişiler için bir uyarı başlığı ve kuruluş dışı bir avatar görüntüleyecek.