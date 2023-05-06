Kullanıcılar Tepkili: Google, Gmail'e Yeni Reklamlar Ekliyor!

Google, Gmail'de daha fazla reklam göstermeyi planladığı yeni bir özellik deniyor. Bu reklamlar artık e-posta listelerinin ortasında beliriyor ve etraflarında gezinmeyi zor bulan kullanıcılar arasında şimdiden endişeye neden olmuş durumda.

Daha önce tüm reklamlar e-posta listesinin en üstünde konumlandırılıyordu ve bu da onlardan kaçınmayı kolaylaştırıyordu ancak reklamların artık e-posta listelerine serpiştirilmesiyle, kullanıcılar pek çok reklama maruz kalacak gibi görünüyor.

Reklamlardaki artış geçtiğimiz hafta Gmail'in hem web hem de mobil uygulama sürümlerinde kullanıma sunuldu.

Google Reklam Artışlarını Yalnızca Test Ediyor Olabilir

Google'ın bu özelliği bazı kullanıcılara göndererek hâlen daha testler gerçekleştirdiğini belirtmek önemli. Bu nedenle ileride gelecek bir güncellemeyle bu testler sonlandırılabilir ve belki de herkesin kullanımına sunulmayabilir.

Peki siz kullanmış olduğunuz mail araçlarındaki reklamlardan rahatsız mısınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.