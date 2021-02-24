Gmail'in iPhone'da Topladığı Veriler Belli Oldu

Gmail'in topladığı veriler AppStore'da paylaşıldı. iOS 14 güncellemesi ile birlikte Apple, uygulama geliştiricilerine topladıkları verileri AppStore'da gösterme zorunluluğu getirmişti. Google da Gmail'in topladığı verileri paylaştı.

Gmail'in Topladığı Veriler

Gmail iPhone'lardan oldukça fazla veri topluyor. AppStore'da Gmail'in hangi verileri topladığı ile ilgili şirket tarafından bir bilgilendirme bölümü eklendi. Google'ın iPhone kullanıcılarından toplayabileceği çok sayıda bilgi var.

Facebook'un gizlilik etiketlerinde olduğu gibi, Google'ın etiketleri, uygulamalarının çeşitli amaçlar için bol miktarda kullanıcı verisi toplayacağını göstermekte. Bunlar üçüncü taraf reklamcılığı, analizler, ürün kişiselleştirme, uygulama işlevselliği ve diğer amaçları içeriyor. Telefondan yaptığınız satın alımları Gmail görebilir.

Konum bilgisi ve rehberinizde kayıtlı olan kişilerin bilgisi gibi veriler de Gmail tarafından görülebiliyor. Gmail'in iPhone'lardan topladığı veriler şu şekilde:

Satın Alınanlar

Konum

Kişi Bilgileri

Kişiler

Kullanıcı İçeriği

Arama Geçmişi

Kimlik Tanıtıcılar

Kullanım Verileri

Tanılar

Diğer Veriler

Herhangi bir uygulamanın Uygulama Gizliliği etiketlerini görmek için, App Store'a gitmeniz, söz konusu uygulamayı aramanız ve ardından Uygulama Gizliliği bölümüne tıklamanız gerekiyor. Aynı bilgileri masaüstü App Store listelerinde de bulabilirsiniz.

Gmail'in topladığı veriler hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Türkiye'deki Akıllı Telefon Kullanıcı Sayısı Ortaya Çıktı

Türkiye'de kaç kişinini akıllı telefon kullandığı belli oldu. Statista, 2019 yıl sonu verilerinden elde ettiği bilgiler ile beraber Türkiye dahil dünyadaki pek çok ülkenin akıllı telefon kullanıcı sayısını açıkladı. Ülkemizde 45 milyon akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor.

Türkiye, en fazla akıllı telefona sahip olan 10 ülke arasında bulunmuyor. Statista tarafından paylaşılan bilgilere göre en fazla akıllı telefon kullanıcı sayısına sahip ülkeler listesinin ilk sırasında dünyanın 1 milyar 439 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın en kabalık ülkesi olan Çin yer alıyor. Yayımlanan verilere göre Çin’de toplamda 851 milyon kişi akıllı telefona sahip. TÜİK'in açıkladığı raporda 31 Aralık 2020 itibarıyla bir önceki yola göre Türkiye nüfusu 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.