GNOG, Epic Games Store Üzerinde Ücretsiz Oldu

Bildiğiniz gibi Epic Games Store açıldığı ilk günden bu yana kullanıcılara devamlı olarak ücretsiz oyunlar sunulmuştu. Başlangıçta iki haftada bir verilen ücretsiz oyunlar, bir süre sonra haftada bir verilmeye başlanmıştı. Birkaç hafta önce ise bu durum haftada iki oyuna dönmüştü. Ne var ki bu hafta sadece bir oyun verilecek ama bu sizi üzmesin. Neden mi? Önümüzdeki hafta tekrardan iki oyun verilecek. Bu haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunu GNOG oldu. Şu an itibarıyla kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyun için 15 Ağustos 2019 tarihine kadar süreniz var.

Ko-Op tarafından geliştirilmiş olan GNOG, Double Fine yayıncılığından 2018 yılında satışa sunulmuştu. Bizlere oldukça eğlenceli bir deneyim yaşatan oyunda öncelikli olarak canavarların kafalarına giriyoruz. Toplamda dokuz kadar canavar var ve her bir canavarın kafasına girdikten sonra da sıradaki bölüme geçebilmek için çeşitli bulmaları çözmek gerekiyor. Her birini tamamladıktan sonra kafa şarkı söylemeye başlıyor ve içerideki şeyler de kafanın etrafını sarıyorlar. Eğer boş bir vaktinizde yapacak bir şey bulamazsanız, GNOG sizin için iyi bir tercih olabilir.

Doğrusunu söylemek gerekirse, bilhassa For Honor ve Alan Wake gibi iki büyük oyundan sonra bu tarz bir oyunla karşılaşmak belki soğuk duş etkisi yaratabilir ama sıradaki ücretsiz oyunların Hyper Light Drifter ve Mutant Year Zero: Road to Eden olacaklarını söyleyelim. Yani Epic Games bizlere yine iki oyun sunacak. Bunun yanı sıra Mutant Year Zero: Road to Eden oyununun son dönemde çıkmış bir oyun olduğunu söyleyelim. Geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde PC, PlayStation 4, Xbox One ve Switch platformlarında satışa sunulmuştu.