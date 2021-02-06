Göbeklitepe'de Gizemli Monolit Ortaya Çıktı!

Göbeklitepe'de gizemli monolit bulundu. Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmesi ile tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de dev metal bloğun ortaya çıkması kafalarda soru işareti oluşturdu. Dev metal blok, daha önce pek çok ülkede ortaya çıkan metal bloklara benzerliği ile dikkat çekiyor. Peki, bu monolitin sırrı nedir? Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Göbeklitepe'de Gizemli Monolit Ne Anlama Geliyor?

Göbeklitepe'nin yer aldığı Örencik Mahallesi yakınlarında bir arazide bir monolit yani dev metal blok tespit edildi. Örencik Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde arazide bir monolitin konumlandırıldığını gördü. Vatandaşlar bunun üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, çevrede önlem aldı.

Dev metal bloğu incelemek üzere Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de söz konusu araziye geldi. Yetkiler tarafından yapılan incelemelerde monolitin üzerinde Göktürk alfabesi ile yazılmış bir metnin yer aldığı tespit edildi. 3 kenari bulunan monolitin üzerinde "Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" yazısının yer aldığı açıklandı.

3 metre uzunluğundaki yapının kimler tarafından ne amaçla bırakıldığına yönelik araştırma sürüyor. Jandarma ekipleri, 45 santimetre genişliğe sahip olan yapının etrafında nöbet tutmaya devam ediyor. Yapının etrafına güvenlik şeridinin çekildiği bildirildi. Milyonlarca kişinin kafasında ise bu yapının kimler tarafından ne amaçla bırakıldığı, üzerindeki yazının ne anlama geldiğine ilişkin soru işaretleri oluştu.

Gizemli Monolit Daha Önce Birçok Ülkede Görülmüştü

Gizemli monolit, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde ortaya çıkmıştı. Helikopterle yol devriyesi yapan polis ekipleri tarafından tespit edilen dev yapı, bir gecede yok olmuştu. Yapının bulunduğu yerde otoyolun olmaması ve bir gece yok olması, yapını uzaylılar tarafından getirilmiş olabileceğine dair birtakım iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu.

Dev metal blok, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Romanya, Hollanda, Kolombiya ve İngiltere ve daha birçok ülkede ortaya çıkmıştı. Ayrıca ABD'nin diğer eyaletlerinde de görülmüştü. Metal bloğun boyutu ve rengi ülkeden ülkeye değişiklik göstermişti. Bazı ülkelerde gri renge sahipken bazı ülkelerde ise sarı renkliydi.

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