Göbeklitepe Temalı Robot Yarışması Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir süredir düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması için başvurular başladı. Bu yıl Göbeklitepe teması ile düzenleneceği açıklanan yarışmanın, onlarca ülkeden katılımcıları ağırlayacağı dile getirildi.

Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle 11 Nisan olan kurtuluş gününden hemen önce; 8 - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenleneceği açıklanan yarışmanın, Şanlıurfa GAP Spor Salonu'nda düzenleneceği kaydedildi. İlkokul ve ortaokul düzeyinde öğrencileri ağırlayacak robot yarışması kapsamında, dünyanın pek çok noktasından öğrencilerin yaptıkları robotları sergileyecekleri ve en iyi olanın yarışmayı kazanacağı bildirildi.

Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması ve 12 bin yıllık geçmişiyle "Tarihin sıfır noktası" olarak adlandırılması nedeniyle yarışmanın teması "Göbeklitepe", sloganı ise "Ahican Tarihin Sıfır Noktasında" olarak belirlendi.

Daha önceki yıllarda yapılan yarışmalara, lise ve üniversite öğrencileri katılırken, bu yılki yarışmaya, mesleki ve teknik eğitimi tanıtma kapsamında, ortaokul ve dengi okullar da dahil edildi. Bu amaçla "Çizgi İzleyen Temel Seviye" ve "Tozkoparan Robot" adıyla ortaokul ve dengi okullar için yeni bir kategori eklendi.

Bakanlığın ilan edeceği kategorilerde sıralamaya giren ekipler, ayrıca 22-27 Eylül'de yapılacak TEKNOFEST yarışmalarına katılım hakkı elde edecek. Yarışmaya başvurular, 20 Mart'a kadar "http://robot.meb.gov.tr/internet" adresinden yapılabilecek ve ayrıntılı bilgilere, doküman ve kategori kılavuzlarına ulaşılabilecek.