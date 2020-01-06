Göbeklitepe’ye Rekor Ziyaretçi

2018 yılında Unesco Dünya Mirası Listesi’ne giren Göbeklitepe’yi, 2019 yılında 412 bin 378 kişi ziyaret etti.

Tarihin sıfır noktası olarak isimlendirilen Göbeklitepe, Şanlıurfa’da bulunuyor. 6 yıl önce Unesco Dünya Mirası Geçici Listesine alınan Göbeklitepe, 2018 yılında Unesco Dünya Mirası Listesi’ne girmesinin ardından, Cumhurbaşkanı tarafından 2019 yılı Göbeklitepe yılı ilan edildi. Akabinde binlerce kişi Göbeklitepe’yi ziyaret etti. 2019 yılında kaydedilen ziyaretçi sayısı ile Göbeklitepe, rekora imza attı.

Geçtiğimiz yıl Göbeklitepe ile ilgili çok sayıda TV programı çekildi. Bunun yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında sergiler düzenlenerek Göbeklitepe bütün dünyaya tanıtıldı.

Turist Akınına Uğradı

Dünyaya tanıtılmasının ardından, özellikle bahar aylarında turist akınına uğrayan Göbeklitepe, Şanlıurfa bölge turizmi için de büyük katkı sağlamış oldu.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İl Temsilcisi Rahime Yaşar, 2019 yılının Göbeklitepe yılı seçilmesiyle birlikte, Şanlıurfa genelinde ciddi oranda turist ağırladıklarını belirtti. Yaşar aynı zamanda ziyaretçi akınını, bölge turizminin artmasını sadece 2019 yılı için değerlendirmediklerini, durumun sürdürülebilir olmasının önemli olduğunun altını çizdi. Kentin diğer kültürel değerleri ile birlikte 10 yıl gibi bir süre boyunca bu gelişimi devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtti.