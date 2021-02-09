Göbeklitepe'deki Monolitin Sırrı Ortaya Çıktı! Cumhurbaşkanı Açıkladı

Göbeklitepe'de ortaya çıkan monolit sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı ve vatandaşlar monolitin nasıl çıktığını merak etmeye başlamıştı. 5 gün önce ortaya çıkan monolit ortadan kaybolmuştu. Cumhurbaşkanı Göbeklitepe'de ortaya çıkan monolit ile ilgili bir açıklama yaptı.

Göbeklitepe'de Ortaya Çıkan Monolitin Sırrı Ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Uzay Programı"nda açıklamalarda bulundu. Türkiye Uzay Ajansı'nın programını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Şimdi Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programımızı, bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki: Gökyüzüne bak, Ay'ı gör."

Göbeklitepe'de ortaya çıkan monolitin üzerinde de Göktürk alfabesi ile "Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" yazmaktaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptığı sırada arkasındaki ekranda da monolitte Göktürk alfabesiyle yazılı olan "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" cümlesi yansıtıldı. Böylece Göbeklitepe'de ortaya çıkan monolitin sırrı çözüldü.

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Neler Yaşanmıştı?

Monolitin ortaya çıktığı günden beri Göbeklitepe'nin yer aldığı Örencik Mahallesi yakınlarındaki arazide hareketlilik artmış ve çevrede yaşayan vatandaşlar gizemli monolitin kim tarafından bölgeye getirildiğini merak etmeye başlamıştı. Bu sırada sosyal medyada da Türkiye gündemine giren monolit bir anda büyük merak konusu haline gelmişti.

Jandarma ekipleri monolitin bulunduğu bölgeye şerit çekmiş ve korumaya almıştı. Dev metal bloğu incelemek üzere Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de araziye intikal etmişti. 3 metre uzunluğundaki yapının kimler tarafından ne amaçla bırakıldığına yönelik araştırmalar yapılmaya başlanmıştı.

Gizemli monolit, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde ortaya çıkmıştı. Helikopterle yol devriyesi yapan polis ekipleri tarafından tespit edilen dev monolit, bir gecede yok olmuştu. Daha sonralarında ise Romanya, Hollanda, Kolombiya ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede monolit görülmüştü.

Türkiye'de Göbeklitepe'de monolit görülmesi dünyanın gündemine de girmişti.