GOBI'20 Etkinliği Başlıyor

İTÜ Yatırım Kulübü’nün düzenlediği İTÜ’nün ilk uluslararası öğrenci zirvesi GOBI’nin 12.si düzenleniyor. Herkesin merakla beklediği Global Opportunities in Business and Investment (GOBI) bu yıl, dünyanın dört bir yanından 100’e yakın yabancı öğrenci ve şehir dışındaki öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek. Tamindir olarak destek verdiğimiz GOBI’20 etkinliğinin detayları haberimizde.

Üniaktivite tarafından En İyi Uluslararası Öğrenci Organizasyonu ödülü verilen, uluslararası iş ve yatırım zirvesi GOBI’nin 12.si İTÜ Yatırım Kulübü tarafından “Bu Bir Hayal Ürünüdür” mottosuyla yola çıkıyor. 01 - 04 Mart tarihleri arasında, İstanbul'da İTÜ Maçka Kampüsü - Mustafa Kemal Amfisi'nde düzenlenecek etkinlikte, şirketler ile dünyanın dört bir yanından öğrenciler, workshop, case study ve interaktif standlar aracılığıyla bir araya gelecek. 1 Mart Pazar günü açılış gecesiyle başlayacak, 2 - 3 - 4 Mart tarihlerinde oturum, panel ve söyleşiler ile devam edecek olan etkinliğe şu isimler katılacak:

Nestlé Türkiye CEO Ansgar Bornemann

Loreal Türkiye CEO Laurent Duffier

Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı

KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği) Başkan Yardımcısı Tijen Mergen

YapıKredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp

P&G Türkiye ve Kafkasya İnsan Kaynakları Direktörü Berna Yener Aksu

Ernst & Young Denetim Bölümü Başkanı Dilek Çilingir Köstem

Insprad Ajans Başkanı Emre Dalkıran

gibi küresel alanda adını duyurmuş C-Level yöneticiler, katılımcılar ile bir araya gelecek.

Zirve hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için www.gobistanbul.com adresine gidebilirsiniz.

GOBI 2019’da Neler Oldu?

27 farklı ülkeden gelen yabancı öğrencilerin yanı sıra Anadolu’dan gelen 3000 civarı üniversite öğrencisinin katılımıyla, Yapı Kredi ana sponsorluğunda gerçekleşen GOBI 2019’da; Coca Cola İçecek CEO Burak Başarır, Turkcell CEO Kaan Terzioğlu, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, ​DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, usta oyuncu Haldun Dormen, Besteci ve Opera Sanatçısı Rahman Altın, Yemek Antropoloğu Musa Dağdeviren, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, TAV CFO’su Burcu Geriş gibi sektörlerinin önde gelen isimleri üniversite öğrencileri ile buluştu.

Etkinlik Sayfası: http://www.gobistanbul.com

Etkinlik Tarihi: 01 - 04 Mart 2020

Etkinlik Yeri: İTÜ MUSTAFA KEMAL AMFİSİ