God of War (2018)'da Enteresan Bir Easter Egg Keşfedildi

Oynadığımız oyunların artık hemen hepsi yaygın olarak bilindiği tabir ile Easter Egg barındırıyor. Bu Easter Egg'ler kimi zaman ayan beyan ortada olurken, kimi zaman da olmadık maymunluklar yaparken tesadüf eseri bulunabiliyor. Muhtemelen henüz keşfedilememiş onlarcası vardır. Yakın bir zaman önce Lance McDonald, God of War (2018) oyununda enteresan bir Easter Egg keşfetti.

Bildiğiniz gibi oyunun başlarında Baldur ile aksiyonun dibine vurduğumuz bir savaş yapıyoruz. Tekmelerin ve yumrukların havalarda uçuştuğu bir savaşın sonunda Kratos Baldur'u bir uçurumun kenarından aşağıya atıyor.

Ünlü PlayStation modlayıcısı Lance McDonald, PlayStation 4 için özel olarak geliştirilen God of War oyununun kamerasına müdahale etmeyi başarmış. Bu sayede, ara sahneleri dilediği gibi başlatma ve durdurmanın yanı sıra kamera açısını değiştirip yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapma özgürlüğüne kavuşmuş. Bu durum beraberinde enteresan bir olayı da açığa çıkarmış. Öyle ki Kratos tarafından uçurumun kenarından atılan Baldur, meğerse düşerken düşmanını son bir kez daha sinirlendirmek adına orta parmak hareketi yapıyormuş. Aşağıdan kendi gözlerinizle görebilirsiniz.

Absolutely laughing at this, can't wait to see what else is hidden in the game off-camera pic.twitter.com/V3r8dV4gMw